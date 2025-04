Fashion, Autos und Lifestyle: Waldemar Kempf aus Offenburg ist als Mode-Influencer erfolgreich

1 Seine Fotos nimmt Waldemar Kempf in der Region auf – etwa in Offenburg oder Straßburg. Foto: Kempf

Waldemar Kempf aus Offenburg teilt auf Instagram stilvolle Bilder von sich und seinen Outfits mit seinen mehr als 100 000 Followern. Was als Hobby begann, wurde für den 33-Jährigen zum Nebenjob. Er bewirbt Produkte und verdient sich so etwas dazu.









Mode, Autos und Lifestyle: Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht Waldemar Kempf aus Offenburg als „wowa_valentino“ Bilder und Videos von sich in schicken und stylischen Outfits, an schönen Orten und auf Reisen. „Angefangen hat alles damit, dass ich einfach gerne Bilder von mir gemacht und veröffentlicht habe. Ich fand das cool und habe schnell positives Feedback dafür bekommen“, berichtet der 33-Jährige, der in Fischerbach aufgewachsen ist, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es war anfangs nur ein Hobby. Ich wusste gar nicht, dass man damit auch Geld verdienen kann“, so Kempf, der mittlerweile seit zehn Jahren auf der Plattform aktiv ist und dort 105 000 Follower hat.