1 Die Gruppe „Hiddi im Brucktal“ hatte „Asterix und Obelix“ als Motto gewählt. Foto: Decoux/Sandra Decoux

39 Gruppen haben am Fasentsonntag beim Umzug der „Gelruewe" in Münchweier teilgenommen und ihre gute Laune verbreitet. Ortsvorsteherin Charlotte Götz und Hubert Burger moderierten den bunten Zug.









Angeführt wurde der Zug von den Hästrägern, Marktwiebli und den Münchweierer Hoheiten, Königin Kathi und Prinz Kevin, auf dem Prinzenwagen vom SV Münchweier. Auf dem Bob zeigten sich die Fußballer als „Cool Carrot Runnings“. Nach 50 Jahren Teilnahme am Umzug sagten die „Fasentfreunde Münchweier“ Goodbye. „Rock me Amadeus“ hatten sich in diesem Jahr die Männer vom TuS Mahlberg vorgenommen, die in Stöckelschuhen ganz schön viel zu laufen hatten.

Ortsvorsteherin Charlotte Götz (in Schwarz) und Hubert Burger (mit Kuhfell) moderierten den bunten Zug. Foto: Decoux

Auch Elton Johns, Pfauen und Eisbären waren in Münchweier anzutreffen

Die Partychoppers statteten mit Elton John Münchweier einen Besuch ab und die Gruppe „Berg und Tal“ aus Altdorf war auch noch nicht müde und begeisterte als Bewohner vom Planeten Pandora die vielen Zuschauer auf der Umzugsstrecke. Die „Partey Pipelz“ zeigten als Steampunks ihre eigene Interpretation des Themas „20 000 Meilen unter dem Meer“ und die Insulaner präsentierten sich voller Anmut in außergewöhnlichem Federschmuck, nämlich als Pfauen. Nicht um eine aussterbende Art, sondern um coole Zeitgenossen handelte es sich bei den „Los Piratos“ als Eisbären.

Die Fasentsfreunde Münchweier hatten sich zu ihrem letzten Auftritt als königliche Gardisten verkleidet. Foto: Decoux

Auch Asterix und Obelix mitsamt den Römern waren in Münchweier anzutreffen. Es war die Gruppe „Hiddi im Brucktal“, die mit 78 Teilnehmern und einem großen Wagen begeisterte. Dazwischen trieben Hexen ihre Späße mit den Zuschauern.

Die benachbarten Narrenzünfte aus Altdorf, Wallburg, Ettenheim, Ettenheimweiler, Ettenheimmünster, Rust, Kippenheim, Kappel, Orschweier, Lahr und Sulz waren ebenso am Start wie auch von weiter her angereiste Zünfte. Die weiteste Anreise hatten die Schutzgeister Gajemänndi des Karnevals Club Nußloch in der Nähe von Heidelberg.