Fasentsplan ist da: Grafenhausener „Hexen“ bereiten sich auf eine lange Kampagne vor

Die Grafenhausener Zunft ist mit der Aktivenversammlung in die Fasentsaison gestartet. Der Höhepunkt wird für die aktiven Mitglieder der große Umzug durch den Ort mit mehr als 1400 Hästrägern am Fasnachtsdienstag sein.

Das Hexenheim war bei der Aktivenversammlung am Freitag wieder voll, als Oberzunftmeister Benjamin Utz mit den Mitgliedern die Saison eröffnete, teilen die „Hexen“ mit. In den kommenden Wochen werden sie wieder verschiedene Veranstaltungen besuchen. Am 11. Januar startete die Zunft mit dem ersten auswärtigen Ereignis, es ging zum Nachtumzug nach Fischerbach.

Nächstes Wochenende geht es traditionell zum Hästrägertreffen der Südringvereine, in diesem Jahr bei der befreundeten Zunft in Rust, und am Sonntag, 19. Januar, wird dann der Umzug der befreundeten Schergässler in Reichenbach besucht. Zusammen mit dem Teufelskorb ist die große Hexenschar auf jedem Umzug ein richtiger „Hingucker“, schreiben die Grafenhausener Hexen selbstbewusst.

2025 wird die Zunft außerdem die Umzüge in Lahr, Ettenheim, Wagenstadt, Oberkirch, Münchweier und Kappel besuchen. Auch beim Fetzziläum der Hochburger Runienfetzer werden die Hexen am 1. Feburar vor Ort sein. Die Kampagne gipfelt für die Zunft im eigenen Umzug am Fasnachtsdienstag, 4. März. Es werden circa 60 Gruppen und mehr als 1400 Hästräger erwartet, teilt die Zunft mit.

Der Zunftabend läutet den Beginn der eigenen Veranstaltungen ein

Die eigenen Veranstaltungen der Hexen beginnen traditionell mit dem Zunftabend am Samstag, 15. Februar, in der Festhalle in Grafenhausen. Zeremonienmeister Alexander Utz freut sich wieder auf ein unterhaltsames Programm für die Zuschauer. Tanzeinlagen, Gruppenauftritte und Büttenrede werden schon fleißig geprobt. Im Anschluss spielt die Gruppe „Ohrwurm“ zum Tanz auf.

Weiter geht es dann am Schmutzigen Donnerstag, 27. Februar: Bereits am frühen Morgen stürmen die Hexen den Kindergarten und die Schule, bevor es abends mit dem „Rathaussturm“ weiter geht. Um 18.31 Uhr werden die Hexen die Regie über das Rathaus mit einem großen Spektakel übernehmen. Mit der Schlüsselübergabe übernimmt die Hexenzunft die Regentschaft über das Rathaus und das Dorf während der närrischen Tage. Im Anschluss führt der Hemdglunkerumzug durch die Ortschaft und endet an der Festhalle. Traditionell gibt es für die Kleinsten Wurst und Weck und ein Programm in der Halle.

Hexen-Galama kam 2024 gut an und findet 2025 seine Fortsetzung

Ab 20.11 Uhr präsentiert die Hexenzunft die im Vorjahr ins Leben gerufene Veranstaltung Hexe-Galama. Auf vielfachen Wunsch wird wieder eine Live-Band spielen, die Gäste dürfen sich auf die Partyformation „Do it“ freuen. Zudem gibt es eine große Hexenbar, die keine Wünsche offenlässt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Einlass nur in närrischer Kleidung, auch Hemdglunker und Hästräger sind willkommen, so die Ankündigung.

Am „Fasent-Samschdig“ gibt es die Kinderfasent in der Festhalle. Organisiert durch die Vereinsgemeinschaft, wird dort ein buntes Programm für Kinder und ihre Eltern geboten. Am Rosenmontag ab 11.11 Uhr organisiert die Hexenzunft für Jedermann das Narrensuppe-Essen im Vereinsheim an.

Umzug soll Höhepunkt der Grafenhausener Fasent werden

Am „Fasentzischdig“ findet traditionell wieder der Umzug in Grafenhausen statt. Um 13.31 Uhr beginnt der Umzug, der mit circa 60 Zünften, Musikgruppen, Wagengruppen und Vereinen – das dürfte wieder der Höhepunkt der Kampagne in Grafenhausen sein. Im Anschluss besteht die Möglichkeit in den örtlichen Gaststätten, der Festhalle oder im Narrendorf zu feiern.

Nach Einbruch der Dunkelheit heißt es dann Abschied nehmen von der Fasnacht. Mit der Hexenverbrennung beendet die Hexenzunft die Saison 2025 und übergibt den Rathausschlüssel zurück an Bürgermeister Philipp Klotz. Doch der Abend ist noch nicht ganz zu Ende – in der Halle darf im Anschluss noch weiter gefeiert werden. Am Aschermittwoch findet dann abends noch das Fischessen im Hexenheim als endgültiger Abschluss der Fasent statt.

Kartnvorverkauf

Der Kartenvorverkauf für den Zunftabend mit bunter Unterhaltung am Samstag, 15. Februar, ab 19.11 Uhr hat bereits begonnen. Wer Interesse an Karten hat, kann sich an Oberzunftmeister Benjamin Utz wenden. Die Kontaktdaten erhält man über die Homepage www.hexe-faege.de.