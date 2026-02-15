Fasentgruppen in Bestform: Viele närrische Ideen beim Umzug in Lahr-Reichenbach

Der Umzug am Sonntag in Reichenbach war ein großes Spektakel, die Narrenzünfte sorgten für ein buntes Bild in den Straßen.
Da soll noch jemand sagen, die Reichenbacher Fasentsnarren hätten bei Petrus kein Stein im Brett! Nach dem tagelangen „Sudelwetter“ blickte am Sonntag eine neugierige Sonne aus dem sonst so trüben Himmel auf ihre Reichenbacher herab, um mit den Tausenden von Besuchern, die in die Narrenmetropole an der Schutter gekommen waren, das närrische Treiben mitzuerleben. So wurde das Motto „Komm und lach in Richebach“ beim großen Umzug mehr als erfüllt. Reichenbach feierte mit 40 Gruppen ein Spektakel mit viel Gaudi, wofür das Narrendorf ja auch im Umkreis bekannt ist.