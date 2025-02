Noch unentschlossen, was ihr unternehmen wollt? Hier haben wir eine kleine Auswahl an Veranstaltungen am Samstag und Sonntag für euch zusammengestellt.

Fasent, Musik oder doch lieber ins Theater? Was am Wochenende in Lahr und Umgebung so los ist:

Familie Flöz besucht das Parktheater in Lahr (Freitag): Eine unterhaltsame Mischung aus Schauspiel, Maskenspiel, Clownerie, Improvisation und Artistik – und das alles ohne Worte! Was Familie Flöz macht, ist nicht nur fesselnd und unterhaltsam, sondern auch unglaublich bewegend: Durch die Masken stehen Akteurinnen und Akteure mit dem Publikum in einem permanenten und lebendigen Kontakt zueinander, der vor allem von der Fantasie der Betrachtenden lebt. Mit dieser Philosophie hat die Maskentheatergruppe schon zahlreiche Publikums- und Jurypreise für sich gewinnen können. Am Freitag, 7. Februar um 20 Uhr können sich Interessierte im Parktheater selbst ein Urteil von „Feste“ machen. Die Veranstaltung eignet sich für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren.

Jazz-Hommage an Joni Mitchell im Stiftsschaffneikeller (Freitag): Der deutsch-amerikanische Souljazzsänger Robert Summerfield und der deutsch-isländische Jazzpianist Lars Duppler spielen am Freitag, 7. Februar, ab 20 Uhr im Stiftsschaffneikeller. Das Konzert soll eine Gratulation zum 80. Geburtstag von Joni Mitchell sein. Summerfield und Duppler spielen ihre persönlichen Lieblingsstücke der Songwriter-Ikone. Tickets gibt es im Kulturbüro Lahr oder an der Abendkasse.

Club House Sound mit DJ Patrick Strub in der Dreyspring Bar (Freitag): Keine Radiohits, kein 80er /90er Sound, aber groovige und melodiöse moderne Club House Sounds laden im Dreyspring alle dazu ein, die Alltagssorgen eine Weile zu vergessen und auf dem Dancefloor in die Musik einzutauchen. Beginn ist um 21 Uhr.

Jubiläumsabend und Jubiläumsumzug der „Ridd‘l Schdägge“ in Kürzell (Samstag und Sonntag): Am Samstag gibt es ab 20.01 Uhr den Jubiläumsabend mi einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm – angesagte Musik und eine legendäre Bar erwarten die Gäste im „Discozelt“. Aber es gibt auch Traditionelles: Show- und Brauchtumstänze, Live-Musik und die schrägen Töne der Guggemusik werden die Kürzeller Halle zum Beben bringen, verspricht der Veranstalter.Zum farbenprächtigen und närrischen Umzug am Sonntag, 9. Februar, erwarten die „Ridd‘l Schdägge“ sogar 81 Zünfte, die gemeinsam ab 14.01 Uhr durch Kürzell ziehen und das Dorf so in eine Narrenhochburg verwandeln.

Konzert mit „Crimson Crisis“ und „Drown in Malice“ im Offenburger Stud (Samstag): Der Kulturförderverein Stud bringt am heutigen Samstag, 8. Februar, zwei Bands der härteren Gangart auf die Bühne: Crimson Crisis (Foto) aus Südbaden vereinen laut Veranstalter Alternative Rock mit Einflüssen aus Metalcore und Progressive Metal. Drown in Malice liefern emotionalen Metalcore – ihre mitreißenden Liveshows sind laut Mitteilung „pure Energie und Leidenschaft“. Das Konzert findet in der Halle statt: Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

Multivisions-Vortrag „Botswana“ im Kinocenter Haslach (Sonntag):

Der Fotograf und Filmemacher Wolfgang Bauer präsentiert am Sonntag, 9. Februar, im Kinocenter Haslach seinen Multivisions-Vortrag „Botswana - Multivision: Tierparadies - artenreich, faszinierend“. Mit Full-HD-Bildern, Videos und Live-Kommentaren nimmt Bauer das Publikum mit auf eine visuelle Reise durch das Okavango-Delta, die Makgadikgadi-Salzpfannen, den Chobe-Nationalpark und die Viktoriafälle. Beginn ist um 11 Uhr. Tickets gibt es unter www.kinohaslach.de oder direkt an der Kinokasse.