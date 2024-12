Fasent am Tag der Bundestagswahl: Trotz Absage in Sulz haben die Seelbacher „Eulen“ noch Hoffnung für ihren Umzug

1 Volle Straßen und närrisches Treiben am Tag der Bundestagswahl? In Seelbach laufen derzeit noch die Diskussionen, wie das zusammenpassen könnte Foto: Kiryakova

Kein Fasentumzug am Tag der Bundestagswahl: Darüber herrscht in Sulz nun Gewissheit. In Seelbach steht die Entscheidung noch nicht fest. Eulenzunft und Gemeinde arbeiten an einer Lösung.









Link kopiert



Wahlzettel statt Konfetti, Kreuzchen statt Kamelle, Urne statt Umzugswagen: Am 23. Februar, dem designierten Termin für die Bundestagswahl, wird auf den Straßen in Sulz nicht gefeiert. Die Entscheidung, den Umzug in Sulz abzusagen, sei nach „intensiven Gesprächen und sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten“ getroffen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Organisation der Bundestagswahl erfordere Auflagen und Maßnahmen, die in der gegebenen Situation „nicht mit dem Fasnachtsumzug in Einklang zu bringen sind“, heißt es. Trotz aller Bemühungen sei es nicht möglich gewesen, eine Lösung zu erarbeiten, die beiden Veranstaltungen gerecht werden könnte.