Fasent am Tag der Bundestagswahl: Seelbacher Eulenzunft veranstaltet Hock statt Umzug

1 Die Eulen aus Seelbach müssen zwar ihren Umzug absagen, einen Hock soll es am 23. Februar dennoch geben. Foto: Kiryakova

Die Eulenzunft will am Tag der Bundestagswahl nicht ganz auf Fasent verzichten. Statt des großen Umzugs gibt es einen Narrenhock am Bürgerhaus. Derweil wählen die Seelbacher in der Schulmensa.









„Unser Narrenherz blutet, was für eine Qual, kein Umzug wegen der Bundestagswahl.“ Der Schmerz über die Absage des großen Fasentumzugs am 23. Februar sitzt bei den Seelbacher Eulen immer noch tief. Doch unter diesem traurigen Vers verbreiten sie Zuversicht. Als Ersatzveranstaltung wird es am Wahlsonntag einen Narrenhock geben.