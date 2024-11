Fasent am Tag der Bundestagswahl?: Narren in Sulz, Orschweier und Seelbach bangen um ihre Umzüge

1 Wird der Fasentumzug in Orschweier, hier der im vergangenen Jahr, wegen der Bundestagswahl abgesagt? Laut Mahlbergs Bürgermeister ist das denkbar. Foto: Decoux/Archivbild

Der Termin für die vorgezogene Bundestagswahl schmeckt den Zünften so gar nicht. Am 23. Februar stehen in der Region Umzüge an. Das sorgt für logistische Probleme, sogar eine Absage steht im Raum.









Am 23. Februar 2025 sitzt Nicole Baur in der Zwickmühle. Die Ortsvorsteherin von Sulz würde gerne im Wahllokal sitzen und bei der Bundestagswahl helfen, doch sie ist auch Närrin. Just an dem Tag soll in Sulz der Jubiläumsumzug 40 Jahre Ranzengarde über die Bühne gehen – und Baur ist als Vorstandsmitglied eingebunden.