Grüne Oase in Wohngebiet Quartiersplatz Melben in Marbach wird Treffpunkt für Jung und Alt

"Grünes Licht für einen grünen Platz" – so hieß es in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Marbach. Ausgiebig beraten wurde über die Gestaltung des Quartierplatzes, einer Grünfläche zwischen der Schorenstraße und der Dietentalstraße im Wohngebiet Melben.