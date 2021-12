1 Die Arkadenwand versprüht nun modernen Charme – das Grau in Grau hat nun ausgedient. Foto: Escher

Einen neuen Hingucker gibt es seit Kurzem in Lauterbach: Die Arkadenwand an der Schramberger Straße wurden kreativ und bunt gestaltet – als Hommage an Wilhelm Kimmich und als Werbung für die sanierte Galerie.















Lauterbach - Die Anregung, diese Wand zu gestalten kam von Sonja Rajsp und Kreisarchivar Bernhard Rüth. Der Stabsbereich Archiv, Kultur, Tourismus hat daraufhin den Vorschlag gemacht, die Wand künstlerisch gestalten zu lassen – und zwar im Graffiti-Stil, was bei allen Beteiligten Zustimmung fand.

Sofort glühten die Drähte und die Wahl fiel schließlich auf den renommierten Rottweiler Künstler und Grafikdesigner Robert Hak, der über reichlich Erfahrung in dieser Art von Fassadengestaltung verfügt. Er schaute sich die Bögen an, befand diese als äußerst spannend und wollte aus diesen ein "Fenster in ein andere Welt" machen. Hak arbeitete eine Woche lang Entwürfe aus und setzte diese schließlich nach Rücksprache mit der Gemeinde in die Tat um.

Graffiti-Stil in Landschaftsbilder integriert

"Es sollte eine Interpretation des Künstlers Wilhelm Kimmich gemünzt auf die Neuzeit geben", formuliert Robert Hak das selbst gesteckte Ziel der Arbeit, die er gemeinsam mit Jan-David Ducks vom Studio Vierkant anpackte. Zwei Tage waren sie beschäftigt, bevor das Werk vollendet war.

Die Farbpaletten haben die Künstler aus den Gemälden von Wilhelm Kimmich extrahiert. "Dabei haben wir unseren Graffiti-Stil in seine Landschaftsbilder integriert", erzählt Hak. Es entstehe so eine ganz eigene Interpretation der Werke von Kimmich. Gestaltet wurde das Ganze im Übrigen mit Sprühdosen. Die Arkadenwand werde so aufgewertet – und mit ihr die Galerie Wilhelm Kimmich, hofft der Künstler. Die ersten Rückmeldungen seien jedenfalls positiv – Folgeaufträge sind nicht ausgeschlossen.

Sobald es das Wetter zulässt, wird übrigens der Lauterbacher Maler Claus Öhler abschließend noch eine Schutzschicht auf die Arbeit auftragen, um sie besser gegen Streusalz und Witterungseinflüsse zu schützen.