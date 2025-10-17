Farbe abgefräst und Bänke getragen: Emminger Bürger packen bei Umbau der Kirche an

Mehrere Jahrhunderte steht die Oswaldkirche im Herzen Emmingens. Jetzt haben ihr fleißige Hände von Bürgern ein neues Leben eingehaucht.
Albrecht Volle kennt sich bestens mit Kirchen und Gemeindehäusern aus. Der Architekt aus Stammheim hat sich in seiner langen Karriere auf diese Bauwerke spezialisiert. Er weiß, dass eine Baumaßnahme an einer Kirche immer etwas ganz Besonderes ist. Besonders, wenn die Kirche seit Jahrhunderten einen Ort und seine Menschen prägt. Genau wie das in Emmingen und der Oswaldkirche der Fall ist.