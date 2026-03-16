Fantasy-Saga über die Realität: Ein Museum „efringisieren“

Dass es im Internet Verrücktes oder Kurioses gibt, ist nicht neu. Dass aber ein kleines Museum in Efringen-Kirchen dabei die Hauptrolle spielt und die Aufmerksamkeit über dessen Schließung offenbar bis Duisburg reicht, lässt durchaus aufmerken. Das Museum in der Alten Schule ist im Netz Teil einer Fantasy-Saga. Darin wird die Verwaltungsvorlage zum modernen Drachen, das Museum zum „Haus, das alles wusste“ – in einer Zeit, in der die nächste Generation die Geschichte ihrer eigenen Herkunft nur noch an Infotafeln auf Spielplätzen ablesen kann. In einer Welt von Elfen und Drachen wäre das ein Hochverrat, meint der Autor: die Abschaffung eines Archivs ohne Ritual, einfach per Mehrheitsbeschluss in einer Sitzung. Er erschafft in seiner Geschichte zudem den Begriff „Efringisierung“, was für ihn das stille, verwaltungskorrekte Abschalten kleiner Gedächtnisorte ist – bis nur noch die Marketingbroschüre übrig bleibt.
Die Schließung des Museums in der Alten Schule in Efringen-Kirchen strahlt bis nach Duisburg aus. Die Autorin hat im Internet dazu eine Fantasy-Saga entdeckt.