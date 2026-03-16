Fantasy-Saga über die Realität: Ein Museum „efringisieren“

Beliebtes Spaßbad im Dreiländereck Neue Rutschen-Attraktion lockt neugierige und wagemutige Besucher ins Laguna

Viel los und beste Stimmung: Mit der Eröffnung der neuen Trichterrutsche am Samstag verfügt das Erlebnisbad Laguna in Weil am Rhein jetzt über eine neue Attraktion.