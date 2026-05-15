Fantasy Basel: Wenn in Basel Comicfiguren lebendig werden

An kaum einem Ort kann man derzeit in so viele verschiedene Welten gleichzeitig eintauchen, wie an der Fantasy Basel.
Vom Himmelfahrtstag bis zum Samstag läuft seit vielen Jahren inzwischen traditionell die Fantasy Basel, das Treffen unzähliger imaginärer Welten und ihrer Anhänger. Ob beliebte Zeichentrickfigur, Horrorwesen oder Charakter aus einem Film oder Spiel – hier trifft man nahezu alles, was sich Menschen ausdenken können. Abgerundet wird das Programm von einem Hauch Wissenschaft, der ebenfalls in neue Welten entführen soll.