13 Die Fantastischen Vier am Freitag, beim ersten der beiden Konzerte auf dem Wasen. Kurz vor Weihnachten soll es ein Wiedersehen in Stuttgart geben. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel. Kaum haben die Fantastischen Vier zweimal auf dem Wasen eine XXL-Party gefeiert, planen sie schon die nächste Stuttgart-Show – und versprechen den Fans zu Weihnachten eine schöne Bescherung.















Smudo, Thomas D. Michi Beck und And.Ypsilon können es nicht lassen. Bereits nach der ersten Show am Freitag auf dem Cannstatter Wasen hatten sie verraten, dass sie schon den nächsten Auftritt in Stuttgart planen. Am Sonntag wurden die ersten Details bekannt.

Weihnachtsshow am 23. Dezember

Die Fantastischen Vier planen ihre Weihnachtsshow am 23. Dezember in der Stuttgarter Schleyerhalle. Und weil die vier nicht nur wissen, wie man eine tolle Rap-Party feiert, sondern auch ziemlich geschäftstüchtig sind, startet bereits an diesem Sonntag (3. Juli) der Ticketverkauf exklusiv für Mitglieder des Fanta-Vier-Clubs FantiTown. „FantiTown Mitglieder haben ab sofort ein Vorkaufsrecht auf beste Plätze, bevor morgen ab 10 Uhr der allgemeine Vorverkauf startet“, behaupten die Fantastischen Vier.

Regulärer Ticketverkauf startet am Montag

Für alle, die Tickets wollen, aber deshalb nicht gleich einem Fanta-4-Club beitreten wollen, beginnt dann am Montag, 4. Juli, pünktlich um 10 Uhr der reguläre Ticketverkauf für die fast schon traditionelle Weihnachtsshow der Fantastischen Vier in der Schleyerhalle. Tickets kann man dann zum Beispiel auf der Homepage der Fantastischen Vier, aber auch bei allen anderen allgemeinen Vorverkaufsstellen kaufen.