2 Eine Gruppe des Skiclubs Urach und Familienangehörige von Daniela Maier (in der Mitte mit weiß umrandeter Skibrille auf dem Helm) überraschen die erfolgreiche Skicrosserin beim Weltcup-Abschluss in Veysonnaz. Foto: Skiclub

Eine schöne Überraschung bereitete der Skiclub Urach seiner erfolgreichen Olympiateilnehmerin Daniela Maier: Zum Weltcup-Saisonabschluss am 19. März in Veysonnaz in der Schweiz war eine Gruppe des SC mit 25 Personen angereist, um mit Daniela Maier zu feiern.















Link kopiert

Vöhrenbach-Urach - Sie habe sich "mega gefreut", meint SC-Schriftführerin und -Geschäftsstellenleiterin Nicole Demattio.

Derzeit macht ein großes Banner in Urach auf die erfolgreiche Skicrosserin aufmerksam. Dieses wurde bereits einige Tage vor der Olympiade in China aufgestellt. Darauf ist zu lesen: "SC Urach grüßt Daniela Maier, unsere Olympiateilnehmerin im Skicross". An dem entscheidenden Rennen am 17. Februar seien viele Fans in der Uracher Gemeindehalle zusammengekommen und hätten sich mit Daniela Maier über ihre Bronze-Medaille gefreut, so Nicole Demattio.

Hin und Her um die Platzierung

Die Berufungskommission des Weltverbandes Fis hat jedoch einige Tage später nach einem Einspruch der viertplatzierten Fanny Smith und des Schweizer Skiverbandes beschlossen, die Entscheidung der Jury vom 17. Februar wieder aufzuheben und Fanny Smith auf den dritten Rang zu heben. Dagegen hat wiederum der deutsche Skiverband Einspruch erhoben. Nun bleibt abzuwarten, wie das IOC entscheiden wird.

Eine "Medaille", die Daniela Maier auf jeden Fall bekommt und behalten darf, ist die runde Holzplakette, die derzeit noch am Banner in Urach angebracht ist, informiert Nicole Demattio. "Die kann ihr keiner nehmen." Auf der Plakette sind die Unterschriften derjenigen verewigt, die in der Uracher Gemeindehalle das Abschlussrennen am 17. Februar mitverfolgt haben.

Vorfreude auf Empfang am 2. April

Banner und Plakette sollen so lange stehen bleiben, bis das IOC seine Entscheidung gefällt hat und dann klar ist, auf welchen Rang Daniela Maier letztlich kommt. Dann sollen entsprechende Schilder auf die tolle Leistung der jungen Skicrosserin dauerhaft aufmerksam machen, zum Beispiel in der Ortsmitte, angedacht sei auch ein Schild am Skilift, an dem Daniela Maier das Skifahren gelernt habe, so Demattio.

Nun ist die Vorfreude auf den Empfang von Daniela Maier am Samstag, 2. April, 15 Uhr, auf dem Furtwanger Marktplatz groß. Der Uracher Skiclub plane das Programm. Doch dazu sollten noch nicht alle Details verraten werden, deutet Demattio Überraschungen an.