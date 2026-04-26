Der Königsklassen-Traum wankt: Nach dem 1:1 gegen Bremen toben Fans des VfB Stuttgart auf X. Die Netz-Reaktionen sind schonungslos.

Nach dem berauschenden Einzug ins Pokalfinale folgte die kalte Dusche: Der VfB Stuttgart hat im Heimspiel gegen Werder Bremen eine herbe Enttäuschung erlebt und kam nicht über ein mageres 1:1 (0:1) hinaus. Damit lassen die Schwaben im Rennen um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen und stehen vor den entscheidenden Wochen unter Druck. Bei den VfB-Fans auf der Plattform X (ehemals Twitter) kochten nach der Partie die Emotionen hoch – von Frust über taktische Entscheidungen bis hin zur Sorge um den Königsklassen-Traum.

VfB patzt gegen Bremen: Der Königsklassen-Traum wankt Bereits in der ersten Halbzeit herrschte unter den Anhängern große Unzufriedenheit. „Wenn in der zweiten Halbzeit nicht die 180 Grad Wendung kommt dann braucht man über die CL aber auch gar nicht mehr zu reden“, schrieb ein Nutzer und forderte energisch: „Also, reagieren und das Ding rumreißen.“ Ein anderer VfB-Fan fasste die Stimmung prägnant zusammen: „Von ällam a bissle zu wenig!“

Besonders in der Kritik stand die überraschende Rückkehr von Dan-Axel Zagadou in die Startelf. Nach monatelanger Verletzungspause wirkte der Innenverteidiger noch nicht wieder bei Kräften.

„Bitte Zagadou nicht verlängern. Einzige Katastrophe“, lautete ein harter Kommentar. Auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß reagierte zur Pause und wechselte den Franzosen aus.

Ein Dauerbrenner der VfB-Kritik sind die Standards: „Der Verein entwickelt sich seit drei Jahren schneller als die Nasa Rakete, aber wir führen die Standards schlechter als Hansa Rostock aus. Nicht mehr lustig leider“, stichelte ein Fan. Die Frage, „Ob ich in meinem Leben noch ein direktes Tor nach einem Eckstoß vom VfB erleben darf?“, blieb unbeantwortet, während ein anderer mitzählte: „Schon wieder 7 Standards verschenkt.“

Trotz des Ausgleichs durch Joker Ermedin Demirovic (61.) verbesserte sich die Stimmung im Netz kaum. „Junge ist das ein bodenloser Witzauftritt. Keine Spielidee. Komplett vercoacht“, wetterte ein enttäuschter Nutzer über den Auftritt der Mannschaft. Eine andere Stimme sprach von einem „Pokal-Kater“ und beklagte eine „überraschend schwache Stimmung“ auf den Rängen.

Der Blick auf die Tabelle und das nun bevorstehende direkte Duell gegen Hoffenheim trübte die Aussichten zusätzlich. „CL heute weggeschmissen“, zeigte sich ein Fan pessimistisch. Der bittere Schlussakt für viele: „Schade hatte mich schon gefreut ,The Chammmmmpiiooonnsss…‘ von Visca Barca im Vlog zu hören. Dann halt EL.“

Die Forderung der VfB-Fans ist klar: „Nächste zwei Spiele müssen gewonnen werden um den vierten Platz zu halten.“ Der Traum von der Königsklasse lebt, doch die Zweifel sind nach diesem Dämpfer gewachsen.