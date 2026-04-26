Der Königsklassen-Traum wankt: Nach dem 1:1 gegen Bremen toben Fans des VfB Stuttgart auf X. Die Netz-Reaktionen sind schonungslos.
Nach dem berauschenden Einzug ins Pokalfinale folgte die kalte Dusche: Der VfB Stuttgart hat im Heimspiel gegen Werder Bremen eine herbe Enttäuschung erlebt und kam nicht über ein mageres 1:1 (0:1) hinaus. Damit lassen die Schwaben im Rennen um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen und stehen vor den entscheidenden Wochen unter Druck. Bei den VfB-Fans auf der Plattform X (ehemals Twitter) kochten nach der Partie die Emotionen hoch – von Frust über taktische Entscheidungen bis hin zur Sorge um den Königsklassen-Traum.