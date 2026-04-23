Fanreaktionen zu VfB vs. SCF: „Unfucking fassbar ... Berlin, Berlin, wir fahren WIEDER nach Berlin“

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale. Die Mannschaft setzte sich am Donnerstagabend mit 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg durch. Wie Fans im Netz das Spiel erlebten.
Der VfB Stuttgart steht zum zweiten Mal in Folge im DFB-Pokalfinale – und hat am 23. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den FC Bayern die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich am Donnerstagabend mit 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg durch. Die Tore für die Weiß-Roten erzielten Deniz Undav und Tiago Tomas. Für Freiburg traf Maximilian Eggestein.