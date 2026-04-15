Fanfarenzug Zell: Musiker fühlen sich wie Stars in einem fremden Land

Begeisterung pur erfuhr der Zeller Fanfarenzug bei der Musikreise nach Tunesien. Doch große Probleme bei der Einreise eines Musikers trübten die Stimmung.
Sie waren wie Exoten in einem fremden Land – erzählt Vorsitzender Frank Rutschenreuter im Gespräch mit unserer Redaktion. „Unsere Kleidung, aber auch unsere Art Musik zu machen, kennt man dort so nicht“, sagt er. Der Fanfarenzug Zell war eine Woche in Tunesien und nahm beim elften Internationalen Karneval von Yasmine Hammamet teil. Die große Veranstaltung mit fast 800 Teilnehmern markiert die touristische Saison-Eröffnung in dem Badeort.