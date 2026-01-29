Fanfarenzug Zell: Auf fast allen Kontinenten musiziert

Der Fanfarenzug Zell ist seit 66 Jahren Botschafter der Zeller Fasnacht und der Stadt.
Beeindruckend zelebriert und ausgiebig gefeiert hat der Zeller Fanfarenzug sein Jubiläum zum 66-jährigen Bestehen bereits am Ölfte Ölfte: Annähernd 80 Akteure aus der gesamten Vereinsgeschichte, darunter zwei Gründungsmitglieder, brachte der Fanfarenzug auf die Bühne. An Fasnacht selbst sind keine weiteren Aktivitäten zum Jubiläum angedacht. Natürlich wird er, wie gewohnt, die Zeller Fasnacht auch in diesem Jahr musikalisch und optisch bereichern.