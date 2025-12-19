Fanfarenzug Nusplingen: Christbaummarkt entwickelt sich zur Tradition

Das Fest kann kommen: Erneut hat der Nusplinger Fanfarenzug Christbäume auf dem Rathausplatz verkauft. Ein Teil der Einnahmen kommt der Nachsorgeklinik in Tannheim zugute.
260 Nordmanntannen und Rotfichten waren in diesem Jahr im Angebot. Dicht an dicht gereiht – Nadelbäume, wohin das Auge blickte. Der Nusplinger Rathausplatz leuchtete in sattem Grün und duftete fein nach Weihnachten. Die Nadelbäume stammten wie immer aus regionalem Anbau in Baden-Württemberg. Der Fanfarenzug kooperiert seit Jahren mit einem etablierten Händler aus dem Zabergäu. Schon eine Stunde nach Marktöffnung drängten sich die Kaufwilligen, die längst nicht nur aus Nusplingen und seinen Teilorten kamen, auf dem „Heiraplatz“. Man fachsimpelte, beriet sich, nahm Maß – und am Ende fand jeder Besucher den für ihn passenden Baum.