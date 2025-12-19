Fanfarenzug Nusplingen: Christbaummarkt entwickelt sich zur Tradition

Das Fest kann kommen: Erneut hat der Nusplinger Fanfarenzug Christbäume auf dem Rathausplatz verkauft. Ein Teil der Einnahmen kommt der Nachsorgeklinik in Tannheim zugute.

260 Nordmanntannen und Rotfichten waren in diesem Jahr im Angebot. Dicht an dicht gereiht – Nadelbäume, wohin das Auge blickte. Der Nusplinger Rathausplatz leuchtete in sattem Grün und duftete fein nach Weihnachten. Die Nadelbäume stammten wie immer aus regionalem Anbau in Baden-Württemberg. Der Fanfarenzug kooperiert seit Jahren mit einem etablierten Händler aus dem Zabergäu. Schon eine Stunde nach Marktöffnung drängten sich die Kaufwilligen, die längst nicht nur aus Nusplingen und seinen Teilorten kamen, auf dem „Heiraplatz“. Man fachsimpelte, beriet sich, nahm Maß – und am Ende fand jeder Besucher den für ihn passenden Baum.

Zusätzlich boten die Mitglieder des Fanfarenzugs ihren Käufern vor Ort einen besonderen Service: Sie richten die Bäume aufstellfertig fürs heimische Wohnzimmer her. Astkränze wurden herausgenommen, Stämme gekürzt oder maschinell angespitzt. Für Nusplingen und seine Teilorte gab es einen Lieferservice frei Haus.

Christbaummarkt entwickelt sich zu Tradition

Den Christbaummarkt gibt es seit zehn Jahren, längst hat er sich als gemütlicher, vorweihnachtlicher Treff etabliert, der die Gäste einstimmt auf das Fest. Auf dem Rathausplatz war mit Waffeln, Glühwein, heißen Roten und Punsch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Pro verkauftem Baum spendet der Fanfarenzug in diesem Jahr wieder zwei Euro an die Nachsorgeklinik in VS-Tannheim – auch das genießt Tradition. Die Spendenübergabe in der Klinik ist Anfang des nächsten Jahres verbunden mit einem Besuch bei den Kindern und ihren Familien. Außerdem gibt der Fanfarenzug Nusplingen in Tannheim ein kleines Konzert.

Auch Glühwein war gefragt. Foto: Weiger-Schick

Wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht: Der Fanfarenzug plant für das kommende Jahr, nämlich für Samstag, 6. Juni, ein besonderes musikalisches Highlight: das zweite „Heuberg-Tattoo“ in der Nusplinger Kallenberg-Arena. Karten dazu gibt es ab sofort im Internet unter https://heubergtattoo.de.