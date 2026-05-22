Fan seit Kindesbeinen: Warum Bisingens Bürgermeister an einen Pokalsieg des VfB glaubt

Roman Waizenegger ist seit seiner Kindheit auch überzeugter VfB-Fan. Am Sieg „seiner“ Schwaben gegen den FC Bayern am Samstag im DFB-Pokalfinale hat er keinen Zweifel.

Bürgermeister sind auch nur Menschen – mit Stärken und Schwächen. Der Bisinger Rathauschef hat eine ganz große Schwäche – für den VfB Stuttgart! Und, so sagt er vor dem DFB-Pokalfinale am Samstagabend zwischen dem FC Bayern München und „seinen“ Schwaben im Berliner Olympiastadion: „Gott sei Dank hab‘ ich am Samstag keinen größeren Termin.“ Nur einen: Fußballschauen.​

Enge Freunde schauen mit Wo er das Pokalfinale verfolgen wird? Zuhause, am Fernseher – mit ein paar engen Freunden. „Ein bisschen grillen, dann den VfB siegen sehen“ – so sieht sein Plan aus. Das hört sich ganz schön optimistisch an – ein Sieg gegen den Rekordmeister Bayern München, wie realistisch ist das?

Bürgermeister Waizenegger glaubt fest dran! Was macht ihn so sicher? „Für Bayern“, sagt er, „zählt nur ein Titel – in der Champions League.“ Damit war‘s schon mal nix. Dass sich Kane und Co. fürs DFB-Pokalfinale nochmal bis in die Haarspitzen motivieren können, bezweifelt er.

„Der VfB will’s einfach mehr“

Anders verhalte es sich beim VfB. Der habe mit dem Erreichen der Champions League am letzten Spieltag der Bundesliga vergangenes Wochenende schon ein erstes Ausrufezeichen gesetzt – jetzt stehe für die Mannschaft um Sebastian Hoeneß die Krönung ihrer guten Leistung über die ganze Saison hinweg an.

„Der VfB will‘s einfach mehr“, sagt Roman Waizenegger und erwartet ein torreiches Spiel. „Ein 7:1 wäre vermessen“, schmunzelt er, aber, so sein Tipp: „3:2. Wir holen das Ding!“ Was es dazu braucht? „Die Stuttgarter müssen dieses Spiel mit Vollgas führen, konsequent aufs Tor drängen. Und auch wenn man in Rückstand gerät: die Ordnung halten.“ All das traut er seinem Lieblingsclub uneingeschränkt zu.

Mit Qualität und Mentalität

Weil der VfB Tore schießen kann: „Wir haben die Qualität und die Mentalität“ – und dazu Spieler, die sich mit dem Verein und den Fans identifizieren. Wie sich auch die Fans nach Jahren, in denen das ganz und gar nicht so war, endlich wieder mit ihrem VfB verbunden fühlen. Anteil daran habe, sagt der Bisinger Bürgermeister, allen voran der Trainer. „Seit der Hoeneß da ist, kann man als VfB-Fan ruhiger schlafen“, findet Waizenegger.

Aber auch Spieler wie Ermedin Demirovic, Deniz Undav, Chris Führich, Maximilian Mittelstätt und wie sie alle heißen sorgten für dieses Wir-Gefühl. Ja, der VfB habe eine homogene Mannschaft. Natürlich brauche es bei alledem auch immer dieses Quäntchen Glück – zum Beispiel, „dass der Nübel einen guten Tag hat“ am Samstag. Und vielleicht nicht Atakan Karazor in der Defensive aufläuft. Kapitän hin oder her, ihm fehle die Präsenz auf dem Platz. Roman Waizenegger empfiehlt Sebastian Hoeneß, mit Andrés Chema ins Spiel zu gehen. Der sei zwar noch keine Führungspersönlichkeit, habe aber die Präsenz, die Karazor seiner Meinung nach fehlt. Nicht zu vergessen: Jeff Chabot. Der könne, ist sich der Bisinger Rathauschef sicher, den Harry Kane „in Schach halten“.​

Zu emotional für die Frau

Es bleiben keine Zweifel: Roman Waizenegger ist ein überzeugter VfBler. Wie es dazu kam? Als Bub mit acht Jahren habe ihn sein um zehn Jahre älterer Bruder, ein 1860er-Fan, nach München mitgenommen zum Spiel der „Löwen“ gegen den VfB – danach sei es um ihn geschehen gewesen. Seither trage er den weiß-roten Brustring aus innerster Überzeugung und mit großer Leidenschaft. Mit solch großer, dass ihn seine Frau Annika nicht mehr ins Stadion begleitet –„ich bin ihr einfach zu emotional“, gesteht er offen ein.​

Info: Anpfiff des DFB-Pokalfinales zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München im Berliner Olympiastadion ist diesen Samstag um 20 Uhr.

Das Leistungsprinzip à la Nagelsmann

So leidenschaftlich

Roman Waizeneggers Herz für den VfB Stuttgart schlägt, so überschaubar klein hält sich seine Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft – und vor allem für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der gab am Donnerstag den WM-Kader für die Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko bekannt – mit der erwarteten Rückkehr von Manuel Neuer im Tor. Für den Bisinger Bürgermeister eine überflüssige Personalie – einfach „nicht gut“ findet er die Rückkehr der Nummer eins des Rekordmeisters Bayern München. Habe Deutschland mit Oliver Baumann (der ebenfalls zum Kader gehört) doch einen „Keeper in Topform“. Überhaupt erwartet Waizenegger nicht viel von der DFB-Elf bei der WM – weil es ihr an Homogenität mangele. Heißt: „Wenn Deutschland ins Viertelfinale kommt, dann ist gut.“ Nicht mehr? „Eher nicht.“

Und was ist nun mit Julian Nagelsmann?

Der hat in den Augen von Roman Waizenegger noch nicht bewiesen, dass er der Richtige für den Posten des Nationaltrainers ist. Wie auch, stichelt der Bürgermeister nach: „Einer, der bei Hoffenheim Trainer war…“