Fan seit Kindesbeinen: Warum Bisingens Bürgermeister an einen Pokalsieg des VfB glaubt

Roman Waizenegger ist seit seiner Kindheit auch überzeugter VfB-Fan. Am Sieg „seiner“ Schwaben gegen den FC Bayern am Samstag im DFB-Pokalfinale hat er keinen Zweifel.
Bürgermeister sind auch nur Menschen – mit Stärken und Schwächen. Der Bisinger Rathauschef hat eine ganz große Schwäche – für den VfB Stuttgart! Und, so sagt er vor dem DFB-Pokalfinale am Samstagabend zwischen dem FC Bayern München und „seinen“ Schwaben im Berliner Olympiastadion: „Gott sei Dank hab‘ ich am Samstag keinen größeren Termin.“ Nur einen: Fußballschauen.