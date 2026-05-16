Fan-Reaktionen zu VfB vs. SGE: „Unnötiges Spielende, aber Hauptsache wir sind in der Champions League“

Der VfB Stuttgart löst mit einem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt das Champions-League-Ticket. Wie die Fans im Netz das letzte Spiel der Bundesliga-Saison erleben.

Der VfB Stuttgart hat sich nach einem Jahr Europa League erneut für die Champions League qualifiziert. Dank eines Unentschiedens gegen Eintracht Frankfurt (2:2) und Schützenhilfe von Borussia Mönchengladbach (4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim) sicherte sich die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den vierten Tabellenplatz in der Bundesliga – und nimmt damit in der nächsten Saison wieder an der Königsklasse teil. Zur Freude der VfB-Fans im Netz. Die besten Fan-Reaktionen zum Spiel:

Pyrotechnik aus der Heimkurve hüllt das Spielfeld im Frankfurter Stadtwald minutenlang in Nebel. Die Partie beginnt mit sechs Minuten Verspätung.

Ich bin kein Freund von Pyro. Ich finde allerdings, man kann das gut regeln. Was da allerdings gerade in Frankfurt abging mit Raketen in alle Richtungen, jetzt dem kack Nebel im Stadion - es nervt brutal. Und ist halt auch unnötig gefährlich. Ich finde es einfach nur komplett dumm. #VfB #sgeVfB — Coyote_22 ( @coyote22.bsky.social) 16. Mai 2026 um 15:36

Der VfB geht in der zehnten Minute dank eines Kopfballs von Chema früh in Führung – und das ausgerechnet nach einem Eckball. Nicht gerade die Paradedisziplin der Schwaben in dieser Saison. Die Fans können es kaum glauben.

Tor FÜR den #VfB nach einer ECKE. Wenn wir jetzt noch den Pokal gegen die Bayern holen habe ich glaub alles gesehen in dieser Saison. Aber jetzt erstmal Frankfurt wegfielen. Starker Köpper von Chema! #sgeVfB — Coyote_22 ( @coyote22.bsky.social) 16. Mai 2026 um 15:48

Tor nach Ecke. Die Welt ist aus den Fugen. #VfB — Oberbruddler ( @oberbruddler.bsky.social) 16. Mai 2026 um 15:47

Und es wird noch besser aus VfB-Sicht. Kurz vor der Pause trifft Nartey, der jüngst verlängert hat, nach schöner Kombination zum 2:0. Die Fans sind begeistert.

In der 72. Minute wird es plötzlich nochmal spannend: Nübel foult Jonathan Burkardt, es gibt Elfmeter. Der Gefoulte schießt selbst und verkürzt. Die Fans sind nicht gut auf ihren Schlussmann zu sprechen.

In der Nachspielzeit gleicht die Eintracht aus. Wieder vom Elfmeterpunkt, wieder heißt der Torschütze Burkardt. Doch da die TSG Hoffenheim mit 0:4 gegen Mönchengladbach verliert, hat der Spielstand keine Auswirkungen auf die Tabelle.

Dann ist Schluss. Der VfB beendet die Bundesliga-Saison auf Platz vier – und spielt in der nächsten Spielzeit erneut in der Champions League. Die Fans sind trotz des späten Ausgleichs in Feierlaune.

Schade, ein Sieg wärs gewesen, aber wow, wir spielen wieder Champions League 😯💪🏻 #vfb — DFB-PokalsiegerJudy ( @judy1893.bsky.social) 16. Mai 2026 um 17:35

Wir sind in der Champions League!!😀😍😀 🤍❤️🐊🦅 ...auch ohne Karazor möglich. Bin ja schon ruhig... #VfB #SGEVfB — Christopher Sanchez ( @christosanchez.bsky.social) 16. Mai 2026 um 17:43

Wenn der #VfB mit der Leistung die Champions League verkackt hätte, hätte ich mich furchtbar aufgeregt. So alles scheißegal. Nach dem Verkauf von Woltemade am letzten Tag wusste ich, dass es eine Saison im Mittelfeld wird. Und jetzt Platz 4. Unglaublich. — uschaurischuum.bsky.social ( @uschaurischuum.bsky.social) 16. Mai 2026 um 17:41

Ein Highlight steht für den VfB in dieser Saison noch an. Kommenden Samstag geht es im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern. Dann haben die Weiß-Roten die Chance, der Saison mit einem Titel die Krone aufzusetzen.