Mittlerweile hängen dunkle Wolken über der weit über München hinaus bekannten Säbener Straße, die erfolgsverwöhnten Anhänger sind im Schockzustand: Aus im Pokal (ausgerechnet gegen Freiburg), Aus in der Champions League und seit vergangenem Wochenende nur noch Platz zwei in der Bundesliga – einem Wettbewerb, in dem fußballbegeisterte Zehnjährige bislang nur einen Sieger erlebt haben.

Das Selbstverständnis, Titel anzuhäufen wie andere Vereine Schulden, die vielzitierte Bayern-DNA, die der Legende nach sogar dem Platzwart bei Amtsantritt eingeflößt wird – plötzlich steht alles infrage. Die schlimmste Folge für die Fans sind jedoch nicht die Niederlagen, die völlig verunsicherte Superstars in Rot-weiß in nicht gekannter Häufigkeit kassieren, sondern dass ihnen mittlerweile Mitleid zuteil wird. Von Neid zehrt der Bayern-Anhänger, mit Übelwollen kommt er klar, Schadenfreude ärgert ihn vielleicht und nur sehr kurz. Aber Mitleid? Das war in den vergangenen Jahren nur etwas für Schalke- und HSV-Fans. Bleibt mir weg damit!, schreit die FCB-Seele.

Wenn nun schon den Vereinsfunktionären das berühmte „Mia san Mia“ abgesprochen wird, dann müssen wir Fans es umso höherhalten. Deshalb hier meine Bayern-like-Ansage: München gewinnt die restlichen fünf Liga-Spiele und wird am Ende der Saison zum elften Mal in Folge die Meisterschale in den Himmel recken. Weil die Bayern eben die Bayern sind, und die Dortmunder – mal wieder – der Mut am Gewinnen verlässt. Launig genug?