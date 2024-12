Eine Woche, nachdem ein Fan des 1. FC Union Berlin während der Bundesliga-Partie beim VfB Stuttgart auf der Tribüne reanimiert werden musste, hat sich der Berliner Fußballverein öffentlich beim VfB bedankt.

In einem X-Post, den der Verein kurz vor Beginn seines Heimspiels am Samstagnachmittag gegen den VfL Bochum veröffentlichte, heißt es: „Soeben wird es still im Stadion An der Alten Försterei. Es wird Joris und Torben gedankt, die einen Unioner während des letzten Spiels wiederbelebt haben. Wir sagen auch Danke an die Szene in Stuttgart sowie dem gesamten VfB, die in der Situation vorbildlich gehandelt haben.“

Union-Fan in Stuttgart während VfB-Spiel reanimiert

In der Freitagabend-Partie am 6. Dezember zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin war es in der Stuttgarter MHP-Arena in der 72. Spielminute plötzlich still geworden. Im Auswärtssektor gab es einen medizinischen Notfall; ein Union-Berlin-Fan musste reanimiert werden.

Beide Fanlager stellten den Support daraufhin bis zum Spielende ein. Über den Zustand des Mannes ist bekannt, dass er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Berliner hoffen allerdings: „Auf dass Per bald wieder mit uns im Stadion ist.“