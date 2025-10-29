Fan-Ausschluss in der Europa League: Hochrisikospiel gegen Maccabi Tel Aviv – was plant der VfB?

Der englische Club Aston Villa hatte israelische Fans ursprünglich ausgeschlossen. Was plant der VfB Stuttgart – und wie bereitet sich die Polizei auf das Spiel im Dezember vor?
Der VfB Stuttgart plant bisher keinen besonderen Maßnahmen im Hinblick auf das Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv am 11. Dezember (18 Uhr/MHP-Arena). Ein Fan-Ausschluss spielt in den Überlegungen des Clubs aus Cannstatt keine Rolle: „Der VfB Stuttgart möchte sich grundsätzlich und nach aller Möglichkeit nicht für den Ausschluss von Fans einer Gastmannschaft aussprechen“, teilt der Verein auf Nachfrage mit. „Als Verein stehen wir für gelebte Fankultur und für die verbindende Kraft des Fußballs.“