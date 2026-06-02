Familienzentrum Schopfheim: Zusammenarbeit mit der ZeitbankPlus

Das Familienzentrum Schopfheim blickte in seiner Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Neben dem Baby-Café mittwochvormittags findet dienstags 1x pro Monat das Milch-Café für Eltern mit Babys sowie freitags am Vormittag der Zwergen-Treff für Kinder ab 1 Jahr statt. Auch die Nachmittagsangebote werden gut angenommen. Der Indoor-/Outdoor-Spielplatz-Treff findet bei schlechtem Wetter im Bewegungsraum und bei gutem Wetter im Garten statt. Weitere Treffs sind der Entdecker-Treff für Kinder bis zirka vier Jahre jeden Donnerstag am Nachmittag und der Näh- und Upcycling-Treff sowie ein Kinderkleider-Näh-Treff in Kooperation mit dem Diakonischen Werk. Neu gestartet ist freitags ein Treff für Alleinerziehende. Die Offenen Treffs sind ohne Anmeldung, man kann später dazu kommen oder früher gehen, ja nach Lust und Laune von Eltern und Babys. Zudem gibt es Getränke und kleine Snacks, einen Wickeltisch und Spielmaterialien, was von den Familien dankbar angenommen wird.

Ebenfalls finden weiterhin viele Kurse und Vorträge für Eltern und Familien zum Beispiel Rückbildung, Stillvorbereitung oder Yoga im Familienzentrum statt.

Musikprojekt und Kindergeburtstage

Das großes Musikprojekt „Singen für Alle“ mit vier Terminen in Schopfheim ging auch im Jahr 2025 in die nächste Runde und ist weiterhin sehr gut besucht und beliebt bei den Teilnehmer:innen. Der nächste Termin ist am 19. Juni im Stadtpark Schopfheim.

Fachtag zum Kinderschutz im Familienzentrum

Die Räumlichkeiten des Familienzentrums werden auch für Kindergeburtstage zur Verfügung gestellt, da viele Familien zu Hause wenig Platz oder keinen Garten haben und dieses Angebot gerne nutzen.

Gemeinsam mit dem Kreisjugendreferat und den Familienzentren Rheinfelden, Lörrach, Weil am Rhein, Oberes Wiesental und Müllheim fand im April ein großer, gemeinsamer ganztägiger Fachtag zum Thema Kinderschutz mit Vorträgen und Workshops statt.

Klamöttchenraum mit Baby- und Kinderkleidung

Das „Klamöttchen“ wird weiterhin gut besucht. Sowohl für regelmäßige Kleiderspenden als auch für die Abnahme der Kleidung gegen Spende oder einfach nur zum Stöbern kommen viele Familien vorbei. Aktuell gibt es sehr viele Klamöttchen für Babys sowie Kinderkleidung bis Größe 158 und Mode für Schwangere. Der Raum ist zu den Bürozeiten von Montag bis Donnerstag vormittags geöffnet sowie am Mittwoch am Nachmittag und jeden ersten Samstag im Monat. „Wir haben mittlerweile tatkräftige Unterstützung von den Mitgliedern der ZeitbankPlus bekommen, die das Klamöttchen während der Öffnungszeiten betreuen und auch beim Sortieren und Aufräumen der Kleidung helfen“, heißt es in der Mitteilung.

Ebenfalls finden seit 2025 offene Treffs und andere Veranstaltungen der ZeitbankPlus Mittleres Wiesental in den Räumen des Familienzentrums statt.

„Schopfheimer Sterntaler“ zur Adventszeit

Die Aktion „Schopfheimer Sterntaler“ gemeinsam mit anderen sozialen Einrichtungen aus Schopfheim fand im Jahr 2025 wieder in der Adventszeit statt.

Es konnten dabei Geschenke für Kinder, Jugendliche und Senioren, die sie auf Sterne geschrieben haben, gekauft und abgegeben werden. Das Familienzentrum Schopfheim hat einen neuen Spenden-Clubs gegründet, um zusätzliche Unterstützung in Form von Spendengeldern zu gewinnen.

Sponsorensuche:Gründung Club der 100

Der „Club der 100“ bietet 100 engagierten Personen oder Unternehmen die Möglichkeit, Mitglied zu werden und jährlich einen Betrag von mindestens 100 Euro zu spenden. Aktuell wird nach weiteren Mitgliedern gesucht.

Minikindergarten Kunterbunt

Im Minikindergarten hatten wir ein zufriedenes Jahr mit einem engagierten Team und guter Zusammenarbeit mit den Eltern. In der Zwergen- und Wichtelgruppe werden jeweils zehn Kinder bis zum Alter von drei Jahren betreut. Ein Dank ging sowohl an das Team als auch an alle engagierten Eltern für die tatkräftige Unterstützung wie beispielsweise bei einer Gartenaktion, bei der eine Bobby Car-Waschstraße und einiges mehr gebaut und erneuert wurde.

Vorstände wurden einstimmig wiedergewählt

Einstimmig wiedergewählt wurden die bisherigen Vorstände Ariane Barkmin, Viktoria Friedrich, Julia Frej und Barbara Peither.

Ausblick auf die Feier zum 30-jährigen Bestehen

Das Familienzentrum wird 30 Jahre alt. Dazu findet am 20. Juni von 11 bis 16 Uhr eine Jubiläumsfeier satt. Es gibt viele Angebote für Kinder und Familien wie Basteln, Kinderschminken und eine Zaubervorführung.