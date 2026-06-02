Familienzentrum Schopfheim: Zusammenarbeit mit der ZeitbankPlus

Das Familienzentrum Schopfheim blickte in seiner Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück.
Neben dem Baby-Café mittwochvormittags findet dienstags 1x pro Monat das Milch-Café für Eltern mit Babys sowie freitags am Vormittag der Zwergen-Treff für Kinder ab 1 Jahr statt. Auch die Nachmittagsangebote werden gut angenommen. Der Indoor-/Outdoor-Spielplatz-Treff findet bei schlechtem Wetter im Bewegungsraum und bei gutem Wetter im Garten statt. Weitere Treffs sind der Entdecker-Treff für Kinder bis zirka vier Jahre jeden Donnerstag am Nachmittag und der Näh- und Upcycling-Treff sowie ein Kinderkleider-Näh-Treff in Kooperation mit dem Diakonischen Werk. Neu gestartet ist freitags ein Treff für Alleinerziehende. Die Offenen Treffs sind ohne Anmeldung, man kann später dazu kommen oder früher gehen, ja nach Lust und Laune von Eltern und Babys. Zudem gibt es Getränke und kleine Snacks, einen Wickeltisch und Spielmaterialien, was von den Familien dankbar angenommen wird.