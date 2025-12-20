Familienzentrum Lörrach: Weihnachtsaktion erstmals auch für Senioren

Das Familienzentrum Kinderland Lörrach fand wieder zahlreiche Spender für seine Weihnachtsaktion.
Auch dieses Jahr konnten bei der 19. Weihnachtsaktion „Weil jedes Kind von Weihnachten träumt…“ der Familienzentrum Kinderland Lörrach gGmbH rund 650 Einzelpersonen beschenkt werden. In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender Lebensmittelnotstände wurden erneut bedürftige Familien, Kinder und nun erstmals auch Senioren in der Region unterstützt, heißt es in der Mitteilung des Familienzentrums. Dank der Zusammenarbeit von Familienzentrum und den Familienhelfern aus dem Landkreis sowie weiteren sozialen Einrichtungen, konnten Berechtigungen und Bedarf gezielt geprüft werden, um sicherzustellen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird.