Familienzentrum Lörrach: Weihnachtsaktion erstmals auch für Senioren

Auch dieses Jahr konnten bei der 19. Weihnachtsaktion „Weil jedes Kind von Weihnachten träumt…“ der Familienzentrum Kinderland Lörrach gGmbH rund 650 Einzelpersonen beschenkt werden. In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender Lebensmittelnotstände wurden erneut bedürftige Familien, Kinder und nun erstmals auch Senioren in der Region unterstützt, heißt es in der Mitteilung des Familienzentrums. Dank der Zusammenarbeit von Familienzentrum und den Familienhelfern aus dem Landkreis sowie weiteren sozialen Einrichtungen, konnten Berechtigungen und Bedarf gezielt geprüft werden, um sicherzustellen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird.

Wie in den Vorjahren listet die Aktion auf der Internetseite bedürftige Familien mit ihren Wünschen. Interessierte Paten konnten dort ihren Kontakt hinterlassen und angeben, welche Wünsche sie erfüllen möchten.

Ehrenamtliche Helfer sind von Beginn an dabei

Wer anonym helfen wollte, konnte sich telefonisch melden. Mit den zahlreichen Geldspenden wurden die noch offenen Wünsche erfüllt und Lebensmittelpakete gerichtet.

Ehrenamtliche Helfer sortierten, ordneten und verpackten die Geschenke, bevor sie rechtzeitig durch die Familienhelfer des Landkreises und die Institutionen verteilt wurden.

„Wir freuen uns sehr über die großzügigen Spenden und über die vielen Helfer. Einige der Ehrenamtlichen sind bereits seit Anfang an dabei und die gemeinsamen Packabende sind einfach ein tolles Miteinander, um den bedürftigen Familien und Senioren zu helfen“, wird Angelika Mauch, Geschäftsführerin der Familienzentrum Kinderland Lörrach gGmbH, in der Mitteilung zitiert.

Unter dem Motto „Kleine Körbe, große Wirkung!“ gab es eine weitere, parallele Aktion zur Unterstützung mit Lebensmitteln. Sammelbehälter wurden in Räumlichkeiten vieler Einrichtungen platziert und Mitarbeiter, Mitglieder, Kinder und Eltern spendeten haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Getränke und weitere Produkte. Diese Behälter wurden dann vom Familienzentrum abgeholt und im Rahmen der Weihnachtsaktion an bedürftige Haushalte verteilt. Dank der Spende der Barbara Carl Stiftung konnten zusätzlich Lebensmittel eingekauft werden. Diese wurden durch die „Hands-on“-Aktion der Lörracher Rotarier besorgt. Zusätzlich spendete Chinderlache 1800 Schokostängel für die Päckchen.

Rund 120 weitere Kinderwünsche wurden durch die Mitarbeiter von Endress + Hauser in Maulburg erfüllt. Außerdem wurden 400 Linzer-Kuchen von den Mitarbeitern gebacken, die an alle Familien verteilt werden konnten. Darüber hinaus durfte sich das Familienzentrum über eine zusätzliche Spende freuen.

In Kooperation mit der Galeria Lörrach wurden dieses Jahr bereits zum zweiten Mal mehr als 120 Kinderwünsche erfüllt und Gutscheine für Senioren organisiert, heißt es in der Mitteilung.

Hilfe geht auch unter dem Jahr weiter

Unter dem Motto „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ geht die Hilfe für die Familien auch unter dem Jahr weiter, betont Christine Leufke, Bereichsleitung des Familienzentrums. „Notleidende Familien können sich dann direkt bei uns melden oder von anderen Einrichtungen gemeldet werden.“ Neben Lebensmitteln stehen auch Kleidung, Spielsachen etc. zur Verfügung. Hierfür können jederzeit Sachen gespendet werden. Aber auch die Aktion „Kleine Körbe, große Wirkung“ soll unter dem Jahr weitergehen. „Die Familien benötigen nicht nur an Weihnachten Hilfe, sondern das ganze Jahr über“, ergänzt Angelika Mauch. Informationen gibt es unter Tel. 07621 / 42 55 04 00 oder per E-Mail: info@familienzentrum-loe.de