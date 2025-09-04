Familienzentrum in Weil am Rhein: Bewegte Momente im Familienzentrum

Das Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein startet mit einem umfangreichen Angebot in den Herbst.
Los geht es ab Donnerstag, 11. September, mit dem neuen Angebot „Bewegte Momente – BeBo – ganzheitliches Beckenbodentraining“ jeweils von 9 bis 10 Uhr im Familienzentrum, Gustave-Fecht-Str. 25/2,. Es handelt ich um einen ganzheitlichen Beckenbodenkurs zur Ergänzung der Rückbildung und danach. Er richtet sich speziell an Mamas mit Baby. Kursleiterin ist Laura Dold, Zertifizierte Präventionstrainerin für prä- und postpartales Training sowie Sportwissenschaftlerin.