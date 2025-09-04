Familienzentrum in Weil am Rhein: Bewegte Momente im Familienzentrum

Das Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein startet mit einem umfangreichen Angebot in den Herbst.

Los geht es ab Donnerstag, 11. September, mit dem neuen Angebot „Bewegte Momente – BeBo – ganzheitliches Beckenbodentraining“ jeweils von 9 bis 10 Uhr im Familienzentrum, Gustave-Fecht-Str. 25/2,. Es handelt ich um einen ganzheitlichen Beckenbodenkurs zur Ergänzung der Rückbildung und danach. Er richtet sich speziell an Mamas mit Baby. Kursleiterin ist Laura Dold, Zertifizierte Präventionstrainerin für prä- und postpartales Training sowie Sportwissenschaftlerin.

Offener Treff Unter der Überschrift „Glücklich Weil Wunderfitz“ sind Eltern, Großeltern, Kinder und Familieninteressierte eingeladen beim offenen Treff, in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen, Freundschaften zu schließen und einfach die Zeit zu genießen – ohne Anmeldung und ohne Kosten. Immer dienstags von 15 bis 17 Uhr im Familienzentrum Wunderfitz.

Babycafé mit Gästen

Das Babycafé bietet Eltern mit Babys einen geschützten Raum für Austausch und Unterstützung in der Anfangszeit des Elternseins. Zertifiziert durch das Mütterforum Baden-Württemberg und basierend auf dem Artgerecht-Konzept wird hier eine bindungsorientierte Erziehung gefördert. Das Babycafé ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Termin ist immer donnerstags von 10.15 bis 12.15 Uhr im Familienzentrum Wunderfitz.

Von Mann zu Mann

Ein Raum für Männer, die zuhören, teilen und wachsen wollen, beschreibt das Familienzentrum den Kurs „Von Mann zu Mann“. Hier können sich Männer über alles austauschen, was sie bewegt: Beziehung und Beruf, Elternschaft und Familie, Gesundheit und alle wesentlichen Dinge des Lebens. Der Kurs umfasst elf Einheiten, die monatlich freitags um 20Uhr im Familienzentrum Wunderfitz stattfinden. Die Termine sind auf der Internetseite einsehbar. Der Kurs ist kostenfrei und wird über das Stärke-Programm gefördert. Eine Anmeldung unter www.wufi-weil.de ist erforderlich.

Kindertheater

Um „Geschichten aus allen vier Winden“ geht es beim Erzähltheater-Nachmittag am Sonntag, 21. September, ab 16 Uhr im Kesselhaus. Rosa Müller-Gantert erzählt Geschichten und Märchen aus allen vier Winden und begleitet die Erzählungen mit Figuren aus Papier, Theater-Bilder-Büchern und Scherenschnitten. Die Veranstaltung ist für Menschen ab fünf Jahren geeignet. Der Kostenbeitrag beträgt 8,50 Euro. Um Anmeldung unter www.wufi-weil.de wird gebeten.

Vortrag zu Kommunikation

Im Vortrag „Mit Kindern richtig sprechen“geht es rund um das Thema “Kommunikation” am Mittwoch, 24. September, ab 20 Uhr im Familienzentrum. Durch Verstehen werden die Teilnehmer an diesem Abend zu möglichen Lösungsansätzen kommen und auch konkretes „Werkzeug“ an die Hand bekommen, um derartige Situationen besser meistern zu können.

Weitere Kurse

Der nächste -Babymassagekurs startet am Dienstag, 9. September. Er findet an acht Terminen immer dienstags von 10.30 bis 11.30 Uhr statt.

Ferner werden PEKiP-Kurse für verschiedene Altersstufen angeboten. Diese finden an zehn Terminen immer montags ab 8.30Uhr oder ab 10.15Uhr statt

Ein Selbstbehauptungskurs für Kinder unter dem Motto „Sicherheit und Selbstvertrauen im Alltag“ findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr statt. r

Für „Yoga am Abend“ finden wöchentlich zwei Kurse statt: montags von 18.30 bis 19.30 Uhr oder 19.45 bis 20.45 Uhr. Kursleiterin ist Renata Mauz.

Pilates wird mittwochs von 18.40 bis 19.40 Uhr von Kursleiterin Corinna Sandig angeboten.

„Body Fit – Fit im Park“ heißt es immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr Uhr mit Yvonne Schote.

Das Familienzentrum Wunderfitz bietet verschiedene Möglichkeiten zur Beratung, zum Austausch und zur Bewegung an. Anmeldung und nähere Infos unter: www.wufi-weil.de.