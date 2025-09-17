Familienzentrum in Schömberg: Mehr Chancengerechtigkeit für Kinder erreichen

Kinder wachsen in unterschiedlichen Lebenswelten auf. Mit dem Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) will die Gemeinde Schömberg für gerechtere Startchancen sorgen. Was ist das Angebot?
Elke Rentschler leitet das Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) am Eulenbächle in der Brunnenstraße in Schömberg, wo auch eine Kindertagesstätte ist. Rentschlers Stellvertreterin ist Kim Wacker. Ziel von Rentschler und Wacker ist es, die Chancengerechtigkeit unter den Kindern zu erhöhen. Schließlich wachsen Kinder heute in sehr unterschiedlichen Lebenswelten auf.