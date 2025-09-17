Familienzentrum in Schömberg: Mehr Chancengerechtigkeit für Kinder erreichen

Kinder wachsen in unterschiedlichen Lebenswelten auf. Mit dem Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) will die Gemeinde Schömberg für gerechtere Startchancen sorgen. Was ist das Angebot?

Elke Rentschler leitet das Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) am Eulenbächle in der Brunnenstraße in Schömberg, wo auch eine Kindertagesstätte ist. Rentschlers Stellvertreterin ist Kim Wacker. Ziel von Rentschler und Wacker ist es, die Chancengerechtigkeit unter den Kindern zu erhöhen. Schließlich wachsen Kinder heute in sehr unterschiedlichen Lebenswelten auf.

Wacker sagte in der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses von Schömberg am Dienstagabend, dass das Kifaz großen Wert auf Begleitung, Beratung, Begegnung und Bildung lege. Die wöchentlichen Angebote seien „ganz gut belegt“.

Das Kifaz arbeitet eng mit Kalle zusammen. Kalle ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sowie für alle, die mit ihnen leben und arbeiten. Inzwischen ist Kalle ebenfalls in der Kita am Eulenbächle untergebracht.

Kleinkindturnen und Spieletreffs

Im Kifaz gibt es ein therapeutisches Förderangebot. Die regelmäßigen Veranstaltungen reichen von Krabbelgruppen über Kleinkindturnen bis hin zu Spieletreffs.

Darüber hinaus gab es nach Rentschlers Worten auch ein wechselnde Angebot, etwa ein Elternabend zur Verhinderung von sexuellem Missbrauch, einen Selbstverteidigungskurs für Erwachsene, einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind und einen Elternabend zum Thema „Emotionen regulieren lernen“. Geplant sind erneut ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind, ein Seniorennachmittag und ein Nachmittag für Familien.

Kooperationen ausbauen

Ausbauen möchten Rentschler und Wacker die Kooperationen mit anderen Institutionen wie Vereinen, Kirchen und Hilfsorganisationen. Um die Qualität zu sichern, gibt es ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm.

Rentschler machte im Ausschuss deutlich, dass die Arbeit mit Eltern viel Zeit erfordere. Veranstaltungen würde vor- und nachbereitet. Die Kindergartenarbeit habe aber immer Vorrang.

Und dann gibt es auch hier das Dauerthema der überbordenden Bürokratie. So darf das Kifaz als öffentliche Einrichtung kein Geld einnehmen – etwa für Vorträge. Hier hakte Udo Bertsch (UWV) ein. Es seien nicht noch mehr Leute notwendig. Stattdessen müsse Bürokratie abgeschafft werden.

Wichtige Sprachförderung

Ein wichtiges Thema ist eine intensive Sprachförderung, machte Rentschler nach einer entsprechenden Nachfrage von Tino Bayer (MUZ) deutlich. Oft fehlten Deutschkenntnisse, sagte die Kifaz-Leiterin. „Sie sind nicht zu beneiden“, sagte Rosario Moser (CDU) bewundernd zu Rentschler und Wacker. Auch sonst gab es im Ausschuss viel Lob für die „tolle Arbeit“ im Kifaz.