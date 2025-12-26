Familienzentrum in Grenzach-Wyhlen: Zufällige Begegnungen an Heiligabend

War am Mittwoch zur Mittagszeit in den Geschäften noch ähnlich viel los wie die Tage zuvor in der Doppelgemeinde, leerten sich am späten Nachmittag schnell die Straßen. Den „Heiligen Abend“ feierten viele Menschen bei und mit ihren Liebsten. Doch wohin sollen die, die alleine sind? Zum nun vierten Mal fand daher in der „Alten Apotheke“ des Familienzentrums ein Weihnachtsessen für alle statt.

Die Gäste konnten sich zwar anmelden, aber auch spontan durften sie zu Mechthild Käuflin Lamott, ihrem Mann Michael und Sohn Peter Käuflin kommen. Im Vorfeld von weiteren Mitgliedern des Familienzentrums unterstützt, sorgte das Trio wieder für schöne Stunden. Für ein wenig besinnliche Hintergrundmusik sorgte ein von Nikolaus Krüger, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, gestifteter CD-Player. Aber auch ein Mädchen und ihre Mutter nutzten die Gelegenheit, am Klavier ihren Teil zur Unterhaltung beizutragen.

Mit Wienerle und Kartoffelsalat gab es ein einfaches, aber leckeres Abendessen. Während die Käuflin-Herren in der Küchenzeile wuselten, übernahm Mechthild Käuflin Lamott den Service am Platz. „Ich bin nun müde. Aber es hat geholfen, den Ablauf leichter zu machen und den Menschen einen schönen Abend zu gestalten. Sie haben es genossen. Viele haben ihre Hilfe angeboten, aber so lief es am Besten“, freute sich Käuflin Lamott zum Ende des reibungslosen Abends.

Michael und Peter Käuflin sorgten für die Verpflegung Foto: Rolf Rombach

Über 30 Erwachsene kamen über den Abend verteilt. Mit fünf Kindern waren es dieses Mal deutlich weniger Familien. Dafür neben zwei Männern viele alleinstehende Frauen. Zum Teil kannten sie sich vorher schon und freuten sich über das manchmal überraschende Wiedersehen. Manche kennen sich vom Sonntagstreff in der Alten Apotheke, wo über die Generationsgrenzen hinaus unzählige Menschen zu der monatlichen Veranstaltung kommen und bei Kaffee und Kuchen die Gesellschaft suchen. An Heilig Abend gab es auch neue Bekanntschaften, die schnell geschlossen wurden, ehe man sich angeregt miteinander unterhielt. „Wir sind froh über das Angebot“ fasst es eine Dame zusammen. „Es gibt lustige Gespräche und gutes Essen“, ergänzt ihre Stuhlnachbarin. Einige sind bereits zum zweiten Mal dabei, manche haben es zufällig bei einem Kurzbesuch im Familientreff erfahren und sind entsprechend begeistert von der tollen Atmosphäre.

Und Familie Käuflin? Am Donnerstagmorgen wurde noch kurz die Spülmaschine in der Alten Apotheke ausgeräumt, ehe dann Besuche bei der eigenen Familie anstanden. Für sie steht die Fortsetzung bereits fest. Dankbar sind sie über die vielen Unterstützer im Hintergrund und die dankbaren Rückmeldungen der Gäste. 2026 werden sie wieder ihr Bestes geben, Menschen einige schöne Stunden in der Gemeinschaft zu bieten.