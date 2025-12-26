Familienzentrum in Grenzach-Wyhlen: Zufällige Begegnungen an Heiligabend

Das offene Weihnachtsessen in der „Alten Apotheke“ brachte am Mittwoch erneut viele verschiedene Menschen zusammen. Das freut auch die drei Organisatoren.
War am Mittwoch zur Mittagszeit in den Geschäften noch ähnlich viel los wie die Tage zuvor in der Doppelgemeinde, leerten sich am späten Nachmittag schnell die Straßen. Den „Heiligen Abend“ feierten viele Menschen bei und mit ihren Liebsten. Doch wohin sollen die, die alleine sind? Zum nun vierten Mal fand daher in der „Alten Apotheke“ des Familienzentrums ein Weihnachtsessen für alle statt.