Familienvater verärgert: Wurden Schüler in Göllsdorf schon mehrfach vom Bus stehen gelassen?

Kinder sollen in Göllsdorf schon mehrfach an der Haltestelle „Priembrücke“ nicht vom Bus mitgenommen worden sein. Unsere Redaktion erkundigte sich nach der Lage.

Der Busverkehr in Göllsdorf scheint morgens nicht nur wegen starker Kapazitätsauslastung bei Bewohnern in der Kritik zu stehen. Nachdem eine Leserin sich wegen „überfüllten“ Bussen bei unserer Redaktion gemeldet hat, kam nun ein weiteres Ärgernis der Bewohner hinzu. Demnach sollen Kinder mehrfach von den Bussen nicht mitgenommen worden sein. Unsere Redaktion erkundigte sich.

Laut dem Busfahrplan kommt der Linienbus aus Richtung Hausen und wendet in Göllsdorf. Die Linie endet, über die Haltestation „Primbrücke“, an der Kreissparkasse. Vor dort startet die nächste Fahrt, ebenfalls über die „Primbrücke“ nach Rottweil zurück.

Doch auf dem Weg zur Kreissparkasse sei der Bus schön öfter an Schülern vorbeigefahren, wie ein Leser und Familienvater unserer Redaktion berichtete. Und das obwohl die Haltestelle als regulärer Halt ausgewiesen sei.

Halt wegen Verspätungen ausgelassen

Einer der Busfahrer gab demnach bei einem Gespräch mit dem Familienvater an, dass er darauf angewiesen worden sei, die Schüler erst ab der Kreissparkasse mitzunehmen, wird unserer Redaktion mitgeteilt. Teilweise sei der Halt auch ausgelassen worden, um Verspätungen zu regulieren.

Das stößt bei dem Göllsdorfer allerdings auf Unverständnis. Abgesehen von der festgelegten Haltestelle im Busfahrplan, würde eine Verteilung der Schüler am Morgen auf die unterschiedlichen Haltestellen, das Gedränge an einer Bushaltestelle vermindern und die Sicherheit und Ordnung erhöhen, ist er sich sicher.

Schüler vier Minuten später abgeholt

Auf Nachfrage beim Landratsamt bestätigte Pressesprecherin Andrea Schmider die eingegangene Beschwerde. „Gewitzte Schülerinnen und Schüler wissen natürlich, dass sie sich einen Sitzplatz ergattern können, wenn sie schon vorher an der Primbrücke einsteigen und über die Kreissparkasse wieder zurück zur Primbrücke fahren. Da der Stadtbus bei dieser Fahrt regelmäßig verspätet war, wurde zeitweise darauf verzichtet, die Haltestelle ,Primbrücke’ ,doppelt’ anzufahren, um so Zeit einzusparen. Es wurde also niemand stehen gelassen, sondern die Schülerinnen und Schüler wurden mit dem gleichen Bus vier Minuten später ohnehin an der Primbrücke abgeholt“, lautet die Antwort auf das geschilderte Geschehen.

Das Busunternehmen habe dazu bereits eine Stellungnahme beim Landratsamt abgegeben. Der Betreiber habe demnach versichert, dass keine Kinder stehen gelassen werden würden und die Fahrer auf die Umstände „hingewiesen werden“. Das Landratsamt geht daher davon aus, dass der Fahrplan künftig wieder eingehalten werde.

Schmider zeigte zudem auf, dass das Landratsamt und das dazugehörige Nahverkehrsamt selbst keine Busse besitze, sondern nur für bestimmte Strecken und Linien ein Konzept erarbeiten würden, das den Nahverkehrsplan und die Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes beinhalten. Diese Konzepte seien für die betreibenden Busunternehmen verpflichtend. Sollte sich herausstellen, dass ein Busunternehmen seinen gesetzlichen Pflichten nicht nachkomme, würden diese nach entsprechenden Untersuchungen eingefordert werden, erklärt die Pressesprecherin.