Familienvater verärgert: Wurden Schüler in Göllsdorf schon mehrfach vom Bus stehen gelassen?

Kinder sollen in Göllsdorf schon mehrfach an der Haltestelle „Priembrücke“ nicht vom Bus mitgenommen worden sein. Unsere Redaktion erkundigte sich nach der Lage.
Der Busverkehr in Göllsdorf scheint morgens nicht nur wegen starker Kapazitätsauslastung bei Bewohnern in der Kritik zu stehen. Nachdem eine Leserin sich wegen „überfüllten“ Bussen bei unserer Redaktion gemeldet hat, kam nun ein weiteres Ärgernis der Bewohner hinzu. Demnach sollen Kinder mehrfach von den Bussen nicht mitgenommen worden sein. Unsere Redaktion erkundigte sich.