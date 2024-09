Familienvater stirbt mit 42 : Online-Spendenaktion für Bad Wildbader Familie

Ein Vater zweier kleiner Kinder aus Calmbach stirbt mit nur 42 an Krebs. Freunde haben einen Spendenaufruf für die Witwe und ihre Kinder gestartet, die nun allein Haussanierung und Lebensunterhalt bestreiten muss.

„Voller Trauer nehmen wir Abschied von Thomas, einem Ehemann, einem Papa, einem Sohn, einem Bruder, einem Freund, einem Herzensmenschen. Mit jungen 42 Jahren hat er den Kampf gegen den Krebs verloren.“ So heißt es auf der Internetseite „GoFundMe“ bei der Spendaktion, die Freunde von Thomas Beitler ins Leben gerufen haben.

Er hinterlässt seine Frau Angelina und zwei Kinder sowie einen leeren Platz in zahlreichen Herzen. „Für die Hinterbliebenen ist es so unbegreiflich, dass er nicht mehr da ist und der Schmerz scheint endlos, aber auch sie müssen weitermachen und ihren Alltag nun alleine bewältigen“, heißt es in der Mitteilung des Onlineportals.

Dachsanierung dringend notwendig

Mit viel Eigenarbeit haben sie ihr Haus zu einem Zuhause umgebaut. Es blieb jedoch kaum Zeit, dies zu genießen. So wurde durch Thomas’ Erkrankung die Erneuerung des mittlerweile undichten Dachs immer wieder zurückgestellt und kann nun nicht mehr verschoben werden. Mit einem Angebotspreis von 70 000 Euro (mit gesetzlich verpflichtender Photovoltaik-Anlage) stellt dies eine immense finanzielle Belastung dar!“, heißt es in dem Spendenaufruf, den Annika Hiller-Neufeld, eine Freundin der Familie, nun ins Leben rief.

50 000 Euro sollen mit diesem nun zusammenkommen, mehr als 23 000 Euro wurden bereits gespendet.