Familientreffen in Melchingen

Ein Jahr nach der Vorstellung ihres Stammbaumes treffen sich die Familien Schanz aus Genkingen und Melchingen in dem Burladinger Ortsteil und feiern ihre Zusammenkunft.









Es ist fast ein Jahr her, dass Annerose Stopper, geborene Schanz, und Eberhard Schanz die Geschichte und den Stammbaum ihrer Familien in Melchingen und in Genkingen vorstellten.