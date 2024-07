Familientreffen in Camp David: Medien: Bidens Familie gegen Rückzug aus Wahlkampf

1 Familienreise nach Camp David: Von einem Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur wollen die Bidens nichts wissen. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Joe Biden ist ein Familienmensch - die Meinung seiner Angehörigen ist ihm wichtig. Nach seinem TV-Debakel treffen er und Ehefrau Jill ihre Kinder und Enkel auf dem Landsitz des Präsidenten.









Washington - Die Familie von US-Präsident Joe Biden ermuntert den 81-Jährigen nach seinem Debakel im TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump angeblich dazu, im Rennen ums Weiße Haus zu bleiben. Seine Angehörigen hätten dem Demokraten bei einem Familientreffen in Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten nahe Washington, ihre "uneingeschränkte Unterstützung" angeboten, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf zwei nicht namentlich genannte Berater Bidens. Auch die "New York Times" schrieb unter Berufung auf Bidens Umfeld, seine Familie plädiere dafür, dass der Demokrat trotz seines desaströsen Auftritts beim TV-Duell gegen den Republikaner Trump nicht aufgibt. Die Debatte über Bidens hohes Alter nimmt unterdessen weiter an Fahrt auf.