Familientragödie Vater und fünfjähriger Sohn tot im Wald gefunden

Die leblosen Körper der seit mehreren Tagen Vermissten wurden am Donnerstag in einem Waldstück in der Nähe des Meiniger Ortsteils Unterharles (Kreis Schmalkalden-Meiningen) von einem Wanderer gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Meiningen geht nach Angaben von Freitag nach derzeitiger Lage von einem "erweiterten Suizid" des 44 Jahre alten Mannes aus.