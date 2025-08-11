Familientragödie mit drei Toten: Waldachtaler sind entsetzt und sprachlos

Am Tag nach der Familientragödie mit drei Toten sind die Menschen in Waldachtal fassungslos. Die betroffene Familie habe erst seit Kurzem in der Gemeinde gelebt.
Die Nachmittagssonne scheint auf die hell verputzte Fassade des großzügigen, frei stehenden Wohnhauses in der Salzstetter Ortsmitte. Vor dem Aufgang zur Haustür parkt ein weißer Kleinbus ohne Aufschrift. Zwei Personen, augenscheinlich Mitarbeiter der Spurensicherung, stehen vor dem Eingang und sprechen miteinander. Auf dem Boden liegen undefinierbare eingepackte Gegenstände; ein Absperrband umgibt den Eingangsbereich des Hauses. Keine Schaulustigen sind da, keine Medien, nicht einmal Passanten, die an dem Haus vorbeikommen, wo am Sonntag ein Mann zunächst seine Frau getötet hat und dann in einem vermutlich absichtlich herbeigeführten Autounfall eines seiner beiden Kinder und sich selbst getötet hat.