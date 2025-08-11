Familientragödie mit drei Toten: Waldachtaler sind entsetzt und sprachlos

Am Tag nach der Familientragödie mit drei Toten sind die Menschen in Waldachtal fassungslos. Die betroffene Familie habe erst seit Kurzem in der Gemeinde gelebt.

Die Nachmittagssonne scheint auf die hell verputzte Fassade des großzügigen, frei stehenden Wohnhauses in der Salzstetter Ortsmitte. Vor dem Aufgang zur Haustür parkt ein weißer Kleinbus ohne Aufschrift. Zwei Personen, augenscheinlich Mitarbeiter der Spurensicherung, stehen vor dem Eingang und sprechen miteinander. Auf dem Boden liegen undefinierbare eingepackte Gegenstände; ein Absperrband umgibt den Eingangsbereich des Hauses. Keine Schaulustigen sind da, keine Medien, nicht einmal Passanten, die an dem Haus vorbeikommen, wo am Sonntag ein Mann zunächst seine Frau getötet hat und dann in einem vermutlich absichtlich herbeigeführten Autounfall eines seiner beiden Kinder und sich selbst getötet hat.

Selbst die Leute der Spurensicherung in ihren weißen Schutzanzügen wirken an diesem sonnigen, ruhigen Montagnachmittag wie Mitarbeiter einer Malerwerkstatt, die an dem frisch und stilvoll renoviert aussehenden älteren Haus mit harmlosen Arbeiten beschäftigt sind.

Das ist passiert

Doch dort hat sich eine unfassbare Tat ereignet, die tiefes Entsetzen auslöst und sich als das bislang schlimmste Familiendrama in Waldachtal und Umgebung erweisen könnte. Gegen 20 Uhr war es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen laut Polizei zwischen einem 37-jährigen Mann und dessen 34 Jahre alter Lebensgefährtin aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung. In dessen Verlauf verletzte der 37-Jährige das Opfer mittels scharfer Gewalt tödlich. Der Tatverdächtige verließ unmittelbar nach der Tat mit dem gemeinsamen knapp drei Monate alten Säugling und dem 22 Monate alten Kleinkind die Wohnung und fuhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 4721 in Richtung Pfalzgrafenweiler. Dort steuerte er vermutlich bewusst sein Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einer 29-jährigen Fahrerin eines VW zusammen. Der Mann und der Säugling erlagen noch an der Unfallstelle ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Das Kleinkind und die VW-Fahrerin wurden mit schweren, aber laut Polizei derzeit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Tiefe Betroffenheit

Am Montagnachmittag bleiben Unverständnis und Fassungslosigkeit über die Tat. Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi sagt unserer Redaktion: „Es ist eine Familientragödie, wie man sie nicht erleben möchte. Wir sind alle tief betroffen.“ Die Familie habe erst seit wenigen Monaten in Salzstetten gewohnt.

Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich Hassel sagt am Montag: „Ich bin entsetzt und sprachlos.“ Er könne sich nicht erklären, was vorgefallen sein muss, dass so etwas passiert. „Mir fehlen die Worte“, sagt Hassel. Die Familie habe er ab und zu vor dem Haus gesehen.