1 Während die Rettungskräfte um das Leben des 61-Jährigen kämpfen, laufen bereits die Ermittlungen der Polizei zum Familiendrama in Neukirch. Foto: Eich

Eine Familientragödie hat das Weihnachtsfest in Neukirch überschattet, der Schock im Ort sitzt tief. Denn die betroffene Familie ist fest verwurzelt, der getötete 61-Jährige bestens bekannt. Während sich viele fragen, wie es zu einem solchen Drama kommen konnte, gibt es bereits erste Hinweise auf ein Motiv.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Es ist der Tag, nachdem der Familienvater im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen ist, die ihm wohl der eigene Sohn mit einer Schusswaffe zugefügt hatte. Am Haus der Familie, in dem mehrere Generationen wohnen, erinnert nichts an die dramatischen Ereignisse und das unfassbare Leid. Die Fenster sind hell erleuchtet, weihnachtliche Lichterketten brennen. Die heimelige Atmosphäre steht aber im Kontrast dazu, was sich am späten Donnerstagabend hinter der Fassade abgespielt haben muss.