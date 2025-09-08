Familientag: TSV Nusplingen zeigt seine volle sportliche Bandbreite

Erstmals veranstaltete der TSV Nusplingen einen Familientag, der alle Erwartungen übertraf. Die Veranstaltung wurde zu Ehren des langjährigen Vorsitzenden Walter Nepple durchgeführt.

Drei Jahre ist her, dass der langjährige Vorsitzende des TSV Nusplingen, Walter Nepple, verstorben ist. An diesem ersten Familientag, der zu Nepples Gedenken ausgerichtet wurde, hätte er sicher eine Freude gehabt: Alle vier Abteilungen des TSV Nusplingen – Fußball, Ski, Tischtennis und Turnen – präsentierten sich und ihre Arbeit von ihrer besten Seite und zeigten die volle sportliche Bandbreite des Vereins. Und ganz nach dem Willen von Walter Nepple, kamen dabei die Geselligkeit und das Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz.

Der Vorsitzende des TSV Nusplingen, Klaus Schlude, honorierte in seiner Eröffnungsrede die Leistungen und Errungenschaften seines Vorgängers Walter Nepple, der maßgeblich an der positiven Entwicklung des Vereines vom Heuberg beteiligt war. Seine Witwe Marianne und Sohn Björn Nepple waren über den gesamten Tag bei allen Angeboten präsent.

Anschließend zeigten alle vier Abteilungen eindrucksvoll, welche sportliche Vielfalt innerhalb des TSV Nusplingen angeboten wird und luden mit zahlreiche Attraktionen zum Mitmachen ein.

Beim Familientag des TSV Nusplingen war ein spannendes Programm geboten. Foto: Klaiber

Die Turnabteilung begeisterte die Kinder und Jugendliche mit einer Turn-Spaß-Olympiade. An verschiedenen Stationen konnten die Teilnehmer ihre sportlichen Fähigkeiten auf spielerische Weise testen. Sackhüpfen, Fangespielen und Stiefelweitwurf sorgten nicht nur für Bewegung, sondern machten auch mächtig Spaß. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, das Sportabzeichen des DSB abzulegen.

Die Verantwortlichen der Tischtennisabteilung boten in der wohl schnellsten Ballsportart der Welt ein Schnuppertraining mit Parasuperstar Thomas Brüchle und dessen Frau Anika an. Thomas Brüchle ist mehrfacher Welt- und Europameister sowie Olympiamedaillengewinner, Anika Brüchle spielt derzeit in der ersten österreichischen Bundesliga. Gerne erteilten die beiden Profisportler Autogramme an die jungen Teilnehmer. Thomas Brüchle zeigte abschließend gegen zwei aktuelle Landesligaspieler der Nusplinger Herrenmannschaft seine Klasse in einem Showkampf.

Die Resonanz war groß Foto: Klaiber

Bei der Abteilung Ski konnte sowohl eine etwas längere und sportlich anspruchsvolle „Genusstour“, als auch eine für alle Jung und Alt machbare „Familientour“ mit dem Fahrrad absolviert werden. Zahlreiche Biker nahmen dieses Angebot bei bestem Radfahrwetter an. Zudem gab es nachmittags zwei Sicherheitstrainings mit dem Rad durch den zertifizierten Fahrradtrainer Manuel Schilling für Kinder sowie für die Erwachsenen.

Auf dem grünen Rasen zeigte die A-Jugend des TSV Nusplingen in einem Testspiel gegen die SGM Heuberg, dass sie für die kommende Landesstaffelrunde gerüstet ist. Parallel dazu konnten die Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Stationen das DFB-Kinderabzeichen erwerben. Den sportlichen Abschluss machte die erste Mannschaft des TSV Nusplingen in ihrem Verbandsspiel gegen die SG Gosheim/Wehingen, das die Bärataler für sich entschieden.

Danach fand der gelungene TSV-Familientag nach einer Vielzahl von sportlichen Attraktionen einen geselligen Abschluss im Festzelt.