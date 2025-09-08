Familientag: TSV Nusplingen zeigt seine volle sportliche Bandbreite

Erstmals veranstaltete der TSV Nusplingen einen Familientag, der alle Erwartungen übertraf. Die Veranstaltung wurde zu Ehren des langjährigen Vorsitzenden Walter Nepple durchgeführt.
Drei Jahre ist her, dass der langjährige Vorsitzende des TSV Nusplingen, Walter Nepple, verstorben ist. An diesem ersten Familientag, der zu Nepples Gedenken ausgerichtet wurde, hätte er sicher eine Freude gehabt: Alle vier Abteilungen des TSV Nusplingen – Fußball, Ski, Tischtennis und Turnen – präsentierten sich und ihre Arbeit von ihrer besten Seite und zeigten die volle sportliche Bandbreite des Vereins. Und ganz nach dem Willen von Walter Nepple, kamen dabei die Geselligkeit und das Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz.