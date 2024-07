Familientag in Sulz am Eck

1 Bei den Stationen am Familientag gab jeder sein Bestes. Foto: Menzler

Ein gelungener Tag in Sulz am Eck. Rund 300 Besucher kamen zum großen Familientag des örtlichen CVJMs. Gemeinsam bestritten sie viele Herausforderungen.









Für die Sulzer wieder ein gelungener Start in den Juli: Zum traditionsreichen Familientag kamen rund 300 Besucher. Gemeinsam startete der Tag mit einem Gottesdienst im großen Zelt auf dem Freizeitgelände Braunjörgen. Eingeladen hatte der CVJM Sulz am Eck dazu Dave Jarsetz, Missionsleiter der Liebenzeller Mission in Bad Liebenzell.