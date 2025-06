Ein Tag voller Spaß und Abenteuer erwartet Familien in Bad Liebenzell beim Familientag am kommenden Sonntag.

Von 10 bis 17 Uhr können Besucher auf einer 4,6 Kilometer langen Route entlang der Nagold jede Menge erleben.

Ein Erlebnispfad voller Überraschungen Die Wanderung führt vom Café Badhaus1897 über den Sophi Park und den Kurpark bis hin zum Freibad, Polarion und Monbachtal (oder umgekehrt). Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Aktivitäten zu entdecken. Die Tour ist ausgeschildert, eben und kinderwagengeeignet – laut Ankündigung perfekt für Familien und alle Wanderfreunde.

Vielfältige Aktivitäten für Familien Für Familien und Kinder gibt es entlang der Route eine bunte Palette an unterhaltsamen Angeboten. Ab 11 Uhr gibt’s im Kurpark ein ökumenischer Open-Air-Gottesdienst für die ganze Familie. Dieser wird ausgerichtet von den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, der Neuapostolischen Kirche und der Missionsberggemeinde der Liebenzeller Mission.

Der Mal-Pavillon des Café Badhaus lädt dazu ein, eigene Kunstwerke zu erschaffen. Im Sophi Park erleben die Familien bei Tobis Schafzucht die Schafe hautnah und können sich beim Bastelangebot kreativ austoben. Die Freie evangelische Schule bietet eine Möglichkeit für kleine Handwerker, sich mit Hammer und Säge auszuprobieren. Der Apothekergarten des Schwarzwaldvereins lädt dazu ein, die heimische Flora und Fauna zu entdecken und sich mit Informationen über die Natur zu versorgen.

Im Kurpark warten spannende Erlebnisse: Die Freie Dorfschule Unterlengenhardt lädt zum kreativen Wollbasteln ein, während der Waldkindergarten Bad Liebenzell die Kinder mit Rindenschiffchen und Papierblumen unterhält. Auf der Wiese zwischen Spielplatz und See können die Kleinen beim Ponyreiten ein Abenteuer erleben. Eine Hüpfburg sorgt für extra Spaß, und die Kreisjägervereinigung Calw gibt spannende Einblicke in die Natur, mit Tieren zum Anfassen.

Im Kurpark erwartet die Kinder außerdem die GoDiGolf-Anlage, die mit einem kostenlosen Minigolf-Angebot für Kinder bis 16 Jahre lockt. Ein weiteres Highlight ist der Alpakahof Beinberg, der im Kurpark die Möglichkeit bietet, die flauschigen Tiere aus nächster Nähe zu bestaunen. „Beim Gewinnspiel und spannenden Spielen rund ums Alpaka ist der Spaß garantiert“, heißt es weiter. In der Trinkhalle können die Besucher beim Gewinnspiel „Wer knackt die Bohnenanzahl!“ ihr Glück versuchen.

Im Parksaal Bad Liebenzell gibt’s für die Besucher eine besondere Herausforderung: Die Lego® Familienbauaktion von SHAPE-LIFE GbR, bei der Groß und Klein gemeinsam kreativ werden und ihre eigenen Bauwerke erschaffen können.

Der Förderverein KiGa Marienstift veranstaltet auf dem Rathausplatz einen Familienflohmarkt der zum Stöbern einlädt. An der Dr. Mertz-Promenade können Besucher bei Roswitha Hild kreative Kräutersalze aus Wald- und Wiesenpflanzen herstellen. Wer Lust auf Kinderschminken oder Glitzer- Tattoos hat, wird ebenfalls fündig. Nicht zu vergessen: Das Café Zuckersüss bietet im Kurpark eine Aktion namens „Catch me if you can“ und an der Dr. Mertz-Promenade lockt ein Eisrätsel.

Die Jugendfeuerwehr Bad Liebenzell sorgt mit einer Feuerwehr- Spielstraße und der Möglichkeit, echte Feuerwehrfahrzeuge zu bestaunen, für actionreiche Unterhaltung. Auch die Radsport Keim GmbH sorgt an der Sporthalle für Spaß und Unterhaltung. Das Spielmobil am Freibad bietet mit verschiedenen Spielen abwechslungsreiche Freude. Für Freunde von Escape-Rooms gibt es eine Herausforderung im „Kölbo Escape“ beim Polarion. Und im Monbachtal, organisiert von den Christlichen Gästehäusern Monbachtal, kann man von 11 bis 16 Uhr ein „sneak peak“ zur Abenteuer-Golf-Anlage erleben, und im Café Monbachtal entspannen und genießen.

Feierlicher Abschluss im Kurpark Der Höhepunkt des Tages ist das Abschlussevent im Kurpark, das um 17.15 Uhr beginnt. Hier erwartet die Besucher eine Aufführung von Xpression mit einem interaktiven Tanzworkshop sowie eine Zaubershow von Tilo Schoppe, die für jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie sorgt.

Wanderer, die ihre Tour im Monbachtal beenden, können bequem mit der Kulturbahn oder dem Shuttle-Bus zurück zum Abschlussevent fahren.

Essen und Trinken im Kurpark Der Familientag kann im Monbachtal oder am Café badhaus1897 gestartet werden. Unterwegs entlang der Route und im Kurpark ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Von Flammkuchen über eine vielfältige Auswahl an Würstchen, Pommes frites bis hin zu erfrischendem Eis, Crêpes, süßem oder herzhaften Langos, fairem Kaffee sowie Kuchen. Abgerundet wird das vielfältige Angebot durch Picknickplätze, an dem sich die Familien, die sich gerne selbst versorgen möchten, mit einer Pause stärken können.

Übrigens: Ein Highlight des Familientags ist das Gewinnspiel, bei dem zahlreiche Sponsoren Preise bereitgestellt haben. Einfach vor Ort die Gewinnspielkarte an einer der Stationen mitnehmen und während der Wanderung fleißig Stempel sammeln.