Familienstreit ohne Versöhnung: Wenn Kinder nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben wollen

Für Eltern ist es meist schmerzhaft, wenn ihre erwachsenen Kinder nichts mehr von ihnen wissen wollen – Oft spielen Generationenkonflikte eine Rolle

Warum denn nur? Viele Eltern sind fassungslos, wenn ihre Kinder den Kontakt zu ihnen abbrechen. Auch für Roswitha Prömper kam der Bruch mit ihrem Sohn wie aus heiterem Himmel. Eines Tages wartete sie vor seiner Wohnung, weil sie mit ihm zum Einkaufen verabredet war, doch er öffnete die Tür nicht. „Ich habe Musik von drinnen gehört und wusste, dass er da ist. Also habe ich noch mal geklingelt“, erzählt sie. „Da wurde die Musik aber nur lauter. Irgendwann bin ich wieder gefahren. Das war’s.“

Jahrelang hörte sie nichts mehr von ihm, ohne dass sie seine Motive gekannt hätte. Dann tauchte er plötzlich reumütig wieder auf, wollte aber nicht über das Geschehene reden. Zum Abschied sagte er „Ich liebe dich!“ und versprach, sich ab sofort regelmäßig zu melden. Gehört hat Prömper aber nie etwas. „Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her.“ Sie hatte zwar noch mal versucht, Kontakt aufzunehmen, doch E-Mail-Adresse und Handynummer stimmten nicht mehr. „Danach hatte ich die Schnauze voll“, sagt Prömper, die heute eine Selbsthilfegruppe in Berlin leitet. In all den Jahren hat sie gelernt, ihren Schmerz zu verarbeiten. „Anfangs war es furchtbar. Man geht mit dem Gedanken an das Kind ins Bett und steht mit dem Gedanken an das Kind wieder auf“, erzählt sie.

„Ein Kontaktabbruch gehört zu den schmerzvollsten Dingen, die Eltern passieren können“, schreibt Claudia Haarmann in ihrem Buch „Der Schmerz verlassener Eltern“. Für Betroffene sei das „wie ein Beben, ein Einbruch“. Aus einer Selbsthilfegruppe ist zu hören, dass eine alte Dame einen Suizidversuch unternommen hat, weil ihr Sohn nichts mehr von ihr wissen wollte.

„So ein heftiger Konflikt trifft Freunde und Verwandte, Nachbarn und Bekannte, er findet sich überall“, schreibt Haarmann. Nur wird nicht gern darüber geredet. Automatisch steht die Frage im Raum: Was ist bloß mit Eltern los, von denen sich das Kind abwendet? Zur eigenen Trauer und Erschütterung gesellen sich daher oft Scham und das Bedürfnis, sich nach außen hin zu schützen. Konkrete Zahlen dazu, wie häufig Kontaktabbrüche vorkommen, gibt es nicht. Daten einer Studie von „pairfam“, die familiäre Lebenssituationen in Deutschland untersucht, weisen darauf hin, dass Eltern und erwachsene Kinder häufig auseinanderdriften.

Soziologen der Uni Halle werteten Daten von mehr als 10 000 Studienteilnehmern aus und kamen zu dem Schluss, dass es bei jedem fünften Erwachsenen zu einer Entfremdung vom Vater kam und bei jedem zehnten zu einer Entfremdung von der Mutter. Hintergrund waren oft einschneidende Erlebnisse, etwa die Trennung der Eltern. Der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger geht sogar davon aus, dass es in fast allen Familien Fälle von Kontaktabbrüchen im weiteren Sinn gibt – sei es ein Onkel, der geschnitten wird, oder eine Nichte, die sich abgewandt hat. „Das hat mit der Einstellung zu Konflikten in Deutschland zu tun“, sagt er.

Vor dem Hintergrund der Kriegs-Erfahrungen überwiege die Angst, Dinge offen anzusprechen – ein Schweigen, das von den Großeltern an nachfolgende Generationen weitergegeben wird. „Es herrscht eine angepasste Friedlichkeit. Im Hinterkopf dominiert der Satz: Man darf sich nicht streiten“, erklärt der Psychologe. Man gehe lieber auf Distanz. Dafür könnte sprechen, dass Eltern – wie Prömper – oft gar nicht klar ist, warum sich die Kinder abgewandt haben.

Bei dem Münchener Familientherapeuten Jochen Rögelein melden sich vor allem Erwachsene in ihren 20ern und 30ern, die Probleme mit den Eltern haben. „Diese Kontaktabbrüche gehen in der Regel von der jüngeren Generation aus.“ Angehörige der Generation Z seien oft verzweifelt, weil „sie sich nicht gehört und respektiert fühlen“. Eine Rolle spiele dabei, dass die Eltern-Generation, die Babyboomer der 60er Jahre, als Spät-Folge der Kriegstraumata noch einer „gewissen Härte“ ausgesetzt waren. „Und diese Härte erträgt die Generation Z eben nicht“, sagt Rögelein, selbst ein „Boomer“.

Gerade wegen Erziehungsfragen kann es Entzweiungen geben. Konzepte wie die „bedürfnisorientierte Erziehung“ sind der Boomer-Generation fremd, sodass es zu tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Großeltern und Eltern kommen kann. „Da gibt es teilweise ganz massive Auseinandersetzungen“, sagt der Therapeut. Ein häufiger Punkt ist Rögelein zufolge auch der Partner des erwachsenen Kindes, der den Eltern nicht passt. Umgekehrt kann auch der Partner oder die Partnerin an den Schwiegereltern Anstoß nehmen– manchmal spielen Eifersüchte eine Rolle.

Doch oft ist der Anlass, aus dem die Beziehung beendet wird, eine Belanglosigkeit – „der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“. Hinter dem Ärger über ein deplatziertes Geschenk oder eine missglückte Bemerkung steckt häufig eine längere Problematik. Wie Haarmann schreibt, hat ein Kontaktabbruch stets mit den Themen Nähe und Distanz zu tun: Entweder fühlen sich Söhne und Töchter „überliebt“, also zu sehr behütet, oder zu wenig geliebt.

In Freundschaften kann es passieren, dass man aus Zufall nach und nach den Bezug verliert: Man zieht um, hat eine neue Telefonnummer und vergisst, sich zu melden. Familiäre Beziehungen sind dagegen wesentlich stabiler. Sie verlieren sich nicht ohne weiteres. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kontakt einfach so abgebrochen wird“, sagt die Psychologin Isabelle Überall von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese München und Freising. „Da muss etwas vorgefallen sein.“ Kinder ziehen den Schlussstrich aus höchster Not – denn Familie bedeutet normalerweise Sicherheit und Geborgenheit. „Es ist ein natürliches Bedürfnis, eine Verbindung zu den Eltern zu haben“, betont Überall.

Wenn betroffene Eltern bei ihr in der Beratung sind, versucht sie mit ihnen, die Situation zu rekonstruieren: Wie war die Beziehung zum Kind? Wissen die Eltern, wo es sich gerade aufhält? Was könnte zum Kontaktabbruch geführt haben? „Die Hintergründe sind sehr individuell“, sagt die Psychologin. Grundsätzlich rät sie Eltern, ein „Kontaktangebot“ zu machen. „Auch wenn das Kind gerade nicht darauf eingehen möchte oder kann, ist das doch ein Zeichen, dass es den Eltern wichtig ist.“ Eine Möglichkeit sei, einen Brief zu schreiben. „Damit kommt man aus der eigenen Ohnmacht heraus und gibt dem Kind außerdem die Möglichkeit, ihn auf sich wirken zu lassen.“

Manchmal tauchen Kinder auch komplett ab – in Extremfällen wissen Eltern nicht einmal, wo sie wohnen. Gerade dann hilft laut Haarmann nichts, als loszulassen. Den Fokus auf etwas anderes zu richten. Dabei hat sie auch eine tröstliche Botschaft: „Die Mehrheit der erwachsenen Kinder, die die Tür zugeschlagen haben, öffnen sie auch wieder. Für sie ist es eine Phase der notwendigen Emanzipation. Sie lösen sich aus zu eng gewordenen Familienmustern und suchen ihre eigene Lebensform.“