Junge Männer greifen Polizisten in Rottenburg an

1 Die Polizei musste zu einem Familienstreit anrücken. Symbolbild. Foto: Marc Eich

Aufgrund einer Familienauseinandersetzung ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Schuhstraße gekommen.













Rottenburg - Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge, gerieten gegen 2.30 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren in der Wohnung, in der sich eine größere Anzahl Familienangehöriger aufhielt, zunächst in Streit und in der Folge in eine körperliche Auseinandersetzung.

Da sich die beiden Kontrahenten nicht beruhigen ließen und die Polizisten bedrohten und angriffen, musste Pfefferspray eingesetzt werden.

Die Männer wurden in Gewahrsam genommen. Eine 49-Jährige wurde aufgrund gesundheitlicher Probleme vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen wegen des Versuchs des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und möglicher weiterer Delikte aufgenommen.