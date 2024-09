Familiensporttag in Hechingen: Die Freude am Sport wecken

1 Zusammen mit Marc Meßmer vom Fachbereich Bürgerdienste der Stadt Hechingen (Dritter von rechts) freuen sich die Vereinsvertreter auf den Familiensporttag im Weiherstadion. Foto: Kauffmann

Beim Familiensporttag können Kinder und Jugendliche eine ganze Reihe verschiedener Sportarten ausprobieren: Die Hechinger Sportvereine bieten Hindernisläufe, Kletterparcours und ein Putting-Turnier an.









Die dritte Ausgabe des Familiensporttags soll erneut die Freude an Bewegung wecken. Dass es dazu vielseitige Möglichkeiten in Hechingen gibt, stellen die teilnehmenden Vereine eindrucksvoll unter Beweis. Der Familiensporttag steht unter dem Motto „Hechingen bewegt sich!“ und findet nach 2019 und 2023 dieses Jahr in seiner dritten Ausgabe statt. Was man zu dem Event wissen sollte: