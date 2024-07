Familiensportfest im Seepark: Von Fußballdarts bis zum XXL-Parcours

1 Familien und Kinder sollen auf dem Event in Bewegung gebracht werden. Foto: Baublies

Vereine und Gruppen aus Lahr und Umgebung bieten am Samstag beim Familiensportfest wieder ein buntes Programm an. Die Gäste können im Seepark verschiedene Sportarten ausprobieren, außerdem gibt es mehrere Tanzvorführungen.









Link kopiert



Bei der fünften Auflage von „Badenova bewegt“ in Lahr am 6. Juli wollen der Energiedienstleister und die Abteilung Bildung und Sport der Stadtverwaltung wieder zahlreiche Familien und Kinder in Bewegung bringen. Bei einem sportlich-spaßigen Wettstreit können verschiedene Sportarten niederschwellig ausprobiert werden, heißt es dazu in einer Mitteilung der Badenova. Umrahmt wird das Fest von einem Bühnenprogramm.