Familienpflege in Schramberg: Wenn Mama oder Papa plötzlich nicht mehr da ist

1 Einsatzleiterin Elisabeth Bühler (rechts) kann auf ein engagiertes Team an Hauswirtschafterinnen, Dorfhelferinnen und Familienpflegerinnen vertrauen (von links): Christine Ruggaber,­ Martina Krämer, Sofia Bühler, Christel Wälde, Annalena Fichter und Anita Mutschler Foto: Bühler Was, wenn Mama oder Papa plötzlich weg ist, sich Wäsche stapelt und niemand mehr einkaufen kann? Familienpflegerinnen helfen in und um Schramberg dort, wo Hilfe gebraucht wird.







Wenn bei Elisabeth Bühler das Telefon klingelt, dann heißt das zumeist, dass eine Familie in der Krise steckt. Und genau das macht die Arbeit von ihr und ihrem Team so wichtig. Bühler ist Einsatzleiterin für die Gebiete Schramberg, Tennenbronn und Niedereschach beim Familienwerk Sölden, dem größten Familienpflegedienst in Deutschland.