Rund 600 Besucher feierten mit dem bekannten Liedermacher in der Schwarzwaldhalle.

Mit seiner „Tierischen Kinderdisco“ gastierte der bekannte Liedermacher Volker Rosin in der Schwarzwaldhalle.

Wie die Baiersbronn Touristik berichtet, durften dabei Kinder aus dem Publikum sogar Bühnenluft schnuppern.

Gemeinsam singen und tanzen und eine richtig gute Zeit haben – so lässt sich das Familienkonzert in der Schwarzwaldhalle Baiersbronn laut der Mitteilung am besten zusammenfassen. Rund 600 Besucher gaben alles, als der Kinderliedermacher neue und bekannte Hits spielte, die Klein und Groß von den Sitzen rissen, heißt es weiter.

Liedermacher trifft den Geschmack seiner Fans

Von „Das singende Känguru“ über „Die Kuh Mathilde“ bis hin zu seinem neuen, zur Jahreszeit passenden Lied „Die Weihnachtsmaus“ traf Volker Rosin mit seinen Songs, mal mit der Gitarre begleitet, mal mit schnellen Rhythmen, genau den Geschmack der Fans. Bei seinen Evergreens, „Das Lied über mich“ und „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ durften zwei kleine Fans sogar zu dem Entertainer auf die Bühne, um gemeinsam mit ihm zu singen.

Gegen Ende des Konzerts bat Rosin alle Kinder vor die Bühne zum Tanzen und drehte mit seiner Zugabe, dem Kinder-Party-Hit „Mama Lauda“, noch mal richtig auf. Nach Programmende nahm sich der Kinderliedermacher Zeit, um seine kleinen Fans mit einem Autogramm und einem gemeinsamen Bild glücklich zu machen – strahlende Kinderaugen inklusive.