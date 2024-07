Auch in diesem Jahr luden die evangelische Verbundkirchengemeinde Sulz-Holzhausen und die katholische Kirchengemeinde Sulz zu einem ökumenischen Familiengottesdienst auf das Festgelände auf dem Wörth ein. Unter dem Motto „Lass mal probieren“ begrüßten Pfarrer Christoph Hofius und Paul T. Müller die vielen Besucher und Familien.

Der Kinderchor der Ohrwurmzeit, der fetzige Kinderlieder mit Bewegungen unter der Leitung von Judith Kilsbach Hannah Hess und Constanze Herwanger eingeübt hatte, begeisterte ebenso wie der Posaunenchor der Verbundkirchengemeinde.

In einer anschaulichen Aktion, angeleitet von Manuela Gouget und Urs Thiel, erlebten die anwesenden Kinder selbst, was die Wüstenwanderung für die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten bedeutete. Die Israeliten hatten großen Hunger. Doch Gott schickte ihnen Manna, was übersetzt heißt: Was ist das?

Honigbällchen als Manna

Die Kinder durften nun das eigens mitgebrachte Manna in Form von Honigbällchen probieren und an die Tische der Gottesdienstteilnehmer verteilen.

In ihrer Ansprache machte Pfarrer Hofius aufgrund der biblischen Geschichte deutlich, dass Gott gerade auch in den schweren Situationen des Lebens Kraft und Nahrung geben kann. Danach lasen Konfirmanden und Ministranten die Fürbitten und sammelten die Kollekte ein, welche der Sulzer Tafel zugutekommt.

Mit dem Segen „Mach’s Gut“ und dem Spiel des Posaunenchors endete der Gottesdienst.