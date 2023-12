1 Die zwei Handpuppen Anna und Franzgestalten unterhaltsame Gottesdienste für Kinder – auch zum Weihnachtsgottesdienst werden sie auftreten. Foto: Schimmel

In zahlreichen Kirchengemeinden hat die szenische Darstellung der Weihnachtsgeschichte von Kindern Tradition. In der evangelischen Emmausgemeinde Neuried gestalten stattdessen zwei Handpuppen die Familienkirche an Heiligabend.









Link kopiert



Maria und Josef, die ihren Sohn in einem Stall zur Welt bringen – die Geschichte der Geburt von Jesus wird in den Kirchengemeinden an Heiligabend nicht nur vorgetragen, sondern in Vielerorts auch von den jüngsten Gemeindemitgliedern szenisch dargestellt.