Familiengeschichte aus Hechingen: Kreuz mit bewegender Geschichte

Ursula Staib überlässt dem Kirchlein über Hechingen-Boll ein von ihrem Vater in Kriegsgefangenschaft gefertigtes Kreuz und arbeitet so ein Stück ihrer Familiengeschichte auf.
Die kleine Wallfahrtskirche Maria Zell oberhalb von Boll ist für sie ein „Kraftort“, den sie gerne und häufig besucht. Da fiel Ursula Staib die Entscheidung leicht, genau dort ein Stück ihrer Familiengeschichte hinter sich zu lassen: ein von ihrem Vater nach dem Zweiten Weltkrieg, in Kriegsgefangenschaft, handgefertigtes kleines Kreuz.