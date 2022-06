1 Ein Mitarbeiter beim Schraubenhändler Gross in Leinfelden-Echterdingen kontrolliert den Inhalt verschiedener Kisten. Foto: Gross

Ein Konzern wie Würth ist weltweiter Marktführer. Doch auch die kleineren schwäbischen Mittelständler haben Rezepte für ihren Erfolg.















„Mit Herzblut, Engagement und einem sehr gut ausgebildeten Vertriebsinnendienst“ – so will sich Schrauben -Bauer aus Heilbronn in der heftig umkämpften Branche behaupten. Für Michael Bauer, den Geschäftsführer eines Unternehmens mit 22 Mitarbeitern jedenfalls steht fest, dass es auch künftig „kleinere Player“ am Markt geben wird. So wie sein Unternehmen, das den Umsatz 2021 um elf Prozent auf vier Millionen Euro steigerte und für das laufende Jahr fünf Millionen Euro anpeilt. Anders als bei vielen Unternehmen, die landläufig gerne als Schraubenhändler eingestuft werden, macht Bauer zwei Drittel seines Umsatzes mit Schrauben und anderen Befestigungselementen.